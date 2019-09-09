Браузер Vivaldi вышел на платформе Android

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Браузер Vivaldi, созданный группой выходцев из Opera, вышел для платформы Android. И он предлагает полюбившиеся многим возможности гибкой настройки.

Версия Vivaldi для Android предлагает ряд функций, которые будут знакомы нынешним пользователям Vivaldi. Всякий раз при открытии новой вкладки пользователю будут демонстрироваться наборы Speed Dials, которые представляют собой сетку сохранённых ярлыков сайтов и закладок. При желании, их можно упорядочить и настроить. В приложении есть возможность использовать определённую поисковую систему, не переходя непосредственно к ней. Для этого можно вводить собственные «псевдонимы» в адресную строку, например «d» для DuckDuckGo, и затем поиск будет осуществляться через эту систему. Дополнительно предлагается возможность печатать заметки, не переключаясь на отдельное приложение.

Браузер Vivaldi также позволит синхронизировать закладки, быстрые наборы, пароли, информацию об автозаполнении и заметки в версиях для настольных систем и мобильных устройств. Причём, по заверениям разработчиков, эти данные по умолчанию защищены сквозным шифрованием.

Браузер Vivaldi для Android на текущий момент доступен в качестве бета-версии. Его можно загрузить по следующему адресу.

Источник: The Verge