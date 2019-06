Бренд The North Face подменил фотографии пейзажей в Wikipedia на изображения, на которых запечатлена его продукция. «Эксперимент» закончился скандалом

Бразильское подразделение американского производителя одежды для спорта и туризма The North Face в рамках разработанной агентством Leo Burnett рекламной кампании подменило фотографии пейзажей в Wikipedia похожими снимками, на которых изображены люди в одежде бренда или другая продукция компании. Об этом пишет The Verge.

So @thenorthface clumsily replaced Wikipedia photos with their own product-placement shots, then made a video about their clever "hacking". Dicks. https://t.co/AW9k4pBZdg pic.twitter.com/L6RyDlJz0X

Кроме того, те же сотрудники The North Face также выпустили весьма циничный ролик, в котором рассказали о том, как им «удалось попасть на первые позиции поисковой выдачи Google, ничего за это не заплатив». При этом подразделение утверждало, что рекламная кампания была одобрена фондом Wikimedia.

Руководство фонда, однако, впоследствии опровергло информацию о том, что The North Face с ними сотрудничала, а также заявило, что бренд злоупотребил доверием сайта, сравнив действия компании с порчей общественной собственности.

Когда в сети поднялась волна негодования, центральный офис The North Face принес извинения. Компания заявила, что отказывается от дальнейшего продвижения кампании, признав ее недопустимой, и пообещала «обучить» сотрудников и вендоров бренда правильному пользованию онлайн-энциклопедией, дабы ничего подобного больше не повторилось.

We believe deeply in @Wikipedia’s mission and apologize for engaging in activity inconsistent with those principles. Effective immediately, we have ended the campaign and moving forward, we’ll commit to ensuring that our teams and vendors are better trained on the site policies.

— The North Face (@thenorthface) 30 мая 2019 г.