Broadcom покупает VMware за $61 млрд — это одна из крупнейших технологических сделок в истории

Вот и прозвучало официальное подтверждение потенциальной сделки года — компания-производитель микросхем для беспроводной связи Broadcom договорилась о покупке компании-разработчика программного обеспечения VMware, наиболее известной продуктами для виртуализации. Накануне о ней писал Bloomberg. Сумма сделки составила внушительные $61 млрд — и это одна из самых крупных технологических сделок в истории.

Детали сделки

По сумме соглашение Broadcom и VMware лишь немного уступает соглашению между Dell и EMC ($67 млрд) и Microsoft/Activision Blizzard ($68,7 млрд), которая сейчас находится в процессе закрытия.

Общая сумма сделки определена из расчета $138,23 доллара за каждую обычную акцию — на 44% выше стоимости акций VMware по состоянию на 20 мая, когда в СМИ появилась информация о потенциальном соглашении и на 32% выше средневзвешенной (30-дневной) цены акций VMware (VWAP) Согласно условиям сделки, единогласно одобренной советами директоров обеих компаний, акционеры VMware получат $142,50 денежными средствами, или 0,2520 акций Broadcom за каждую акцию VMware. Расчет будет пропорционален, в результате чего примерно 50% акций VMware будет обменено за денежное вознаграждение, а остальные 50% — на простые акции Broadcom. После закрытия сделки, исходя из имеющихся акций каждой компании на дату объявления, акционеры Broadcom получат примерно 88% акций, а текущие акционеры VMware — примерно 12% акций объединенной компании.

Соглашение хотят закрыть в 2023 финансовом году, но сначала, как всегда в таких случаях, его должны одобрить регуляторы и акционеры.

Broadcom планирует провести ребрендинг собственного программного подразделения Broadcom Software Group с переименованием в VMware и интеграцией существующей инфраструктуры и программное обеспечение для безопасности продуктов VMware.

«Сочетание наших активов и талантливой команды с имеющимся портфелем корпоративного программного обеспечения Broadcom под брендом VMware приведет к появлению выдающегося игрока на рынке корпоративного программного обеспечения», Рагху Рагурам, генеральный директор VMware

Значение для индустрии

Относительно значимости этой сделки, покупка VMware потенциально даст огромный импульс для развития программного бизнеса Broadcom, являющегося прямым конкурентом Qualcomm. VMware, принадлежавшая Dell к моменту ее выделения в прошлом году, специализируется на облачных вычислениях и технологии виртуализации. VMware и его конкурент Citrix — ведущие поставщики виртуальных машин. В то же время, Broadcom не требует отдельного представления, ведь ее чипы широко используются в смартфонах Apple, Google, а также в адаптерах Wi-Fi/Bluetooth широкого спектра мобильных устройств. Таким образом, значение этого соглашения сложно переоценить и потенциально оно может сильно повлиять на дальнейшее развитие индустрии. Ожидается, что после объединения VMware и Broadcom команды сосредоточатся на организации программного обеспечения предприятий (IT-инфраструктура) и облачных вычислениях.

В последние годы Broadcom активно скупает активы. Например, в 2018 году Broadcom приобрела производителя программного обеспечения безопасности и баз данных CA Technologies за $18,9 млрд, а в 2019 году даже приобрела подразделение по обеспечению корпоративной безопасности Symantec за $10,7 млрд. Менее чем через 12 месяцев Broadcom продал бизнес Symantec компании Accenture — сумма сделки не разглашалась. Кроме того, в свое время Broadcom несколько раз пытался приобрести своего конкурента Qualcomm, но в конце концов Дональд Трамп вмешался и заблокировал сделку из-за потенциальных рисков, связанных с национальной безопасностью.