Build 2018: Приложение Your Phone позволит дублировать изображение со смартфона на экране компьютера с Windows 10

В рамках проведения конференции для разработчиков Build 2018 корпорация Microsoft представила новое приложение для операционной системы Windows 10, получившее название Your Phone. Оно позволяет дублировать на экране компьютера то изображение, которое демонстрирует смартфон пользователя. Таким образом, пользователи на ПК с Windows 10 получи доступ к сообщениям, фотографиям и уведомлениям со смартфонов.

Перечень доступных функций будет отличаться для платформ iOS и Android. Microsoft может полностью дублировать интерфейс Android-смартфона на компьютер, работающий под управлением Windows 10. Так что для выполнения ряда базовых задач пользователю не придётся брать в руки смартфон во время работы за ПК.

Приложение Your Phone станет доступным для тестирования участникам программы Windows Insiders уже на этой неделе. На основании полученной обратной связи в приложение будут вноситься доработки, а затем оно будет внедрено в операционную систему. Как ожидается, оно станет общедоступным вместе с выходом следующего крупного обновления для Windows 10, фигурирующего под кодовым названием Redstone 5. Его релиз ожидается осенью этого года.

Источник: The Verge