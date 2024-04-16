Новости Игры 16.04.2024 в 16:19 comment views icon

Бункер Сидоровича из S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl воссоздали в Unreal Engine 5

author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/04/ad81c83e9fbf757ce8a90d0eb41dee5b-96x96.jpeg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/04/ad81c83e9fbf757ce8a90d0eb41dee5b-96x96.jpeg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/04/ad81c83e9fbf757ce8a90d0eb41dee5b-96x96.jpeg

Вадим Карпусь

Автор новостей

Бункер Сидоровича из S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl воссоздали в Unreal Engine 5

Украинский 3D художник Олег Собовой представил проект Stalker Bunker из известной игры S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl. Фактически проект воссоздает бункер Сидоровича из игры, но он выполнен на современном игровом движке Unreal Engine 5.

111111111

Как отмечает автор, многие модели для этого проекта были созданы с нуля. Также небольшая, но важная часть моделей используется из библиотеки Megascans.

Олег Собовой поблагодарил за помощь в создании 3D моделей Алексея Тимошенко и Дмитрия Щербака. Ознакомиться с полноразмерными скриншотами можно на странице Олега в ArtStation.


Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить