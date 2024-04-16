Бункер Сидоровича из S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl воссоздали в Unreal Engine 5

Украинский 3D художник Олег Собовой представил проект Stalker Bunker из известной игры S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl. Фактически проект воссоздает бункер Сидоровича из игры, но он выполнен на современном игровом движке Unreal Engine 5.

Как отмечает автор, многие модели для этого проекта были созданы с нуля. Также небольшая, но важная часть моделей используется из библиотеки Megascans.

Олег Собовой поблагодарил за помощь в создании 3D моделей Алексея Тимошенко и Дмитрия Щербака. Ознакомиться с полноразмерными скриншотами можно на странице Олега в ArtStation.