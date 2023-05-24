Бикини-звезда Twitch запустила собственный ИИ чат-бот – поклонники могут пообщаться с ним на «откровенные темы», заплатив $1 за час

Twitch-стримерка Кейтлин «Amouranth» Сирагуза, известная своими бикини-трансляциями из джакузи, предлагает поклонникам сходить на свидание с ее собственным голосовым ИИ чат-ботом в Telegram.

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Чат-бот был создан в сотрудничестве с компанией Forever Voices и учился на прямых трансляциях стримерки, видео на YouTube и других записей – поэтому сможет ответить на запросы подписчиков голосом самой Amouranth.

«Благодаря AI Amoranth поклонники получат мгновенные голосовые ответы на любые актуальные вопросы – независимо от того, это обычное любопытство, или «глубокое желание», ИИ-аналог Кейтлин сможет предоставить вам это», – говорится в пресс-релизе.

Amouranth имеет репутацию «горячей» блогерки, которая умеет получать деньги – только на OnlyFans она заработала $27 млн. Неудивительно, что и чат-бот появится именно в платном доступе – разговор с ним обойдется в $1 за час.

As the global leaders in turning influencers into AIs, we are thrilled to announce that @Amouranth is now available as an AI companion on our Forever Companion platform! 🎉 BLOOMBERG: «@Amouranth, the globally renowned celebrity, creator, and entrepreneur, is launching a two-way… pic.twitter.com/tb5DNJJXFR — Forever Voices AI (@ForeverVoicesAI) May 19, 2023

Конечно, мало кто будет спрашивать AI Amoranth о фильмах или книгах – и в компании Forever Voices утверждают, что разговоры сексуального характера разрешены.

«Мне нравится рисковать и расширять границы. Прежде всего, я отдаю приоритет моим невероятным зрителям. AI Amouranth создан, чтобы удовлетворить потребности каждого поклонника и обеспечить незабываемый и всеобъемлющий опыт», – говорит блогерка. Курс SPRING CLOUD Навчіться розробляти додатки з використанням Spring Cloud і зробіть свої додатки більш масштабованими та еластичними. Вивчити курс

Однако Amouranth была не первой, кто испытал новую технологию для собственного заработка. Ранее блогерка Snapchat Кэрин Мэйджори запустила подобный чат-бот – с такими же расценками, но впоследствии заявила, что искусственный интеллект «мошенничал и говорил откровенно сексуальные вещи», тогда как предполагался только «флирт и веселые разговоры».

Основатель и генеральный директор Forever Voices Джон Мейер сказал Bloomberg, что существует инструмент, позволяющий искусственному интеллекту выявить, может ли кто-то стать зависимым от его использования или обнаруживает признаки проблем с психическим здоровьем, хотя и не поделился деталями о том, как он работает.

Источник: Techspot