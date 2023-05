Бикини-звезда Twitch запустила собственный ИИ чат-бот – поклонники могут пообщаться с ним на «откровенные темы», заплатив $1 за час

Twitch-стримерка Кейтлин «Amouranth» Сирагуза, известная своими бикини-трансляциями из джакузи, предлагает поклонникам сходить на свидание с ее собственным голосовым ИИ чат-ботом в Telegram.

Чат-бот был создан в сотрудничестве с компанией Forever Voices и учился на прямых трансляциях стримерки, видео на YouTube и других записей – поэтому сможет ответить на запросы подписчиков голосом самой Amouranth.

Amouranth имеет репутацию «горячей» блогерки, которая умеет получать деньги – только на OnlyFans она заработала $27 млн. Неудивительно, что и чат-бот появится именно в платном доступе – разговор с ним обойдется в $1 за час.

As the global leaders in turning influencers into AIs, we are thrilled to announce that @Amouranth is now available as an AI companion on our Forever Companion platform! 🎉

BLOOMBERG: «@Amouranth, the globally renowned celebrity, creator, and entrepreneur, is launching a two-way… pic.twitter.com/tb5DNJJXFR

— Forever Voices AI (@ForeverVoicesAI) May 19, 2023