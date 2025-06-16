ИИ научился распознавать данные как человек, — исследование

Раздел Технологии выходит при поддержке

Китайские исследователи утверждают, что современные модели ИИ уже способны распознавать и сортировать различные категории информации подобно человеку.

По словам ученых из Китайской академии наук и Южно-Китайского технологического университета в Гуанчжоу, некоторые модели ИИ копируют ключевые функции человеческого мозга при выполнении задач по сортировке информации. Ученые стремились выяснить, могут ли большие языковые модели, такие как ChatGPT или Gemini, понимать и обрабатывать информацию о различных объектах подобно людям.

Для этого ученые дали моделям ИИ ChatGPT-3.5 и Gemini Pro Vision задание, убрать из ряда текстовых и визуальных объектов лишние. Для этого было собрано 4,7 млн ответов относительно 1 тыс. 854 различных объектов, среди которых, собаки, стулья, яблоки, автомобили, и так далее.

По результатам исследования ученые установили, что из созданных ИИ моделей, 66 были созданы на основе того, как это делают люди. Эти модели включали в себя довольно сложные атрибуты, такие как: текстура, эмоциональная значимость и доступность для детей.

Исследователи выяснили, что мультимодальные модели, способные сочетать текст и изображения, еще больше копируют человеческое мышление. Кроме того, команда обнаружила, что данные сканирования мозга выявили совпадение между тем, как ИИ и человеческий мозг реагируют на объекты.

По словам китайских ученых, результаты их исследования свидетельствуют, что ИИ действительно способны к приближенному к человеческому пониманию, а не просто имитации ответов. Будущие модели ИИ могут получить более интуитивные, совместимые с человеческими рассуждения, что необходимо для робототехники, образования и сотрудничества человека и систем на базе искусственного интеллекта.

Creators — агентство международного PR для технологических и B2B-компаний PR для компаний и их лидеров Организация интервью в медиа, подкастах, выступлений на конференциях Европа, Азия, Америка Узнать больше

Однако большие языковые модели, все же, не понимают объекты так же как люди на эмоциональном или эмпирическом уровне. Модели ИИ работают, распознавая шаблоны в тексте или визуальном контенте, однако, в отличие от людей, это базируется не на жизненном опыте и сенсорно-моторном взаимодействии. Большие языковые модели больше похожи на зеркало, отражающее миллионы источников текстовой и визуальной информации для пользователя на основе освоенных шаблонов.

Результаты исследования опубликованы в журнале Nature

Источник: Interesting Engineering

Раздел Технологии выходит при поддержке

Favbet Tech – это IT-компания со 100% украинской ДНК, которая создает совершенные сервисы для iGaming и Betting с использованием передовых технологий и предоставляет доступ к ним. Favbet Tech разрабатывает инновационное программное обеспечение через сложную многокомпонентную платформу, способную выдерживать огромные нагрузки и создавать уникальный опыт для игроков.