Битва убежищ: Amazon готовит реалити-шоу на основе Fallout Shelter

Fallout станет еще больше. Amazon Prime Video готовит реалити-шоу в популярной вселенной, говорит инсайдер Джефф Снайдер.

По его словам, компания работает над шоу с соревнованиями, основанным на популярной мобильной, консольной и настольной игре об управлении Убежищем. То есть это не продолжение основного сериала, второй сезон которого как раз выходит и открывает тайны прошлого, а расширение франшизы в другом формате. В реалити участники станут управлять жизнью Убежища.

Если вы когда-нибудь играли в Fallout Shelter, то знаете геймплей. Игроки строят комнаты, расселяют жителей, следят за ресурсами — едой, водой и энергией — и защищают Убежище от внешних угроз. А параллельно идут на «вылазки», чтобы найти ресурсы и выполнять миссии. Все крутится вокруг решений и компромиссов, где ошибки быстро дают о себе знать. Именно такую идею хотят перенести в телевизионный формат.

По информации Снайдера, события шоу могут разворачиваться как в одном Убежище, так и сразу в нескольких. Производство ожидают начать в следующем году. Исполнительными продюсерами проекта станут Джонатан Нолан и Лиза Джой через студию Kilter Films, а сопродюсером выступит Bethesda Game Studios.

Fallout Shelter это неочевидный, но логичный выбор для адаптации. Игра изначально вышла как мобильная, впоследствии появилась на консолях и даже получила настольную версию. Формат постоянного давления, управления людьми, ресурсами и пространством хорошо можно превратить в соревнование.

Похожее шоу «Игра в кальмара. Вызов» уже показывало, что геймплей можно превратить в реалити-соревнование без прямого сюжета сериала. В Fallout Shelter сама игра имеет формат, который можно подстроить для телешоу и остается лишь выяснить, как будут определять победителя.

