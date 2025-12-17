Новости Кино 17.12.2025 comment views icon

Нью-Вегас уже здесь! Вышел 2-й сезон сериала "Фоллаут" с почти идеальным рейтингом в 98%

author avatar

Катерина Даньшина

Редактор новостей

Нью-Вегас тут! Вийшов 2-й сезон серіалу "Фолаут" з майже ідеальним рейтингом у 98%

На Amazon Prime Video состоялась премьера второго сезона «Фоллаут». Пока для просмотра доступен только один эпизод, остальные — будут выходить каждую среду до 4 февраля.

«Фоллаут» возвращает нас к истории жительницы убежища 33 Люси Маклин (Элла Пернелл), которая снова отправляется на поиски своего отца Хэнка (Кайл Маклаклен). Однако на этот раз — в Нью-Вегас и в компании с Гулем (Уолтон Хоггинс). Первый сезон заставил девушку вернуться на поверхность после лет жизни в безопасной среде под землей и завершился раскрытием неприятных секретов. Во втором их, кажется, будет еще больше. К тому же нам обещают кучу флэшбеков из прошлой жизни Гуля, известного в то время как Купер Говард.

Елла Пернелл з серіалу "Фолаут" відповіла, чи можливий роман між Люсі та Гулем

Тем временем Максимус (Аарон Мотен) вернулся в Братство стали, а брат Люси Норм (Мойзес Ариас) оказался запертым в хранилище 31, после того как пытался провести собственное расследование. Среди новичков в продолжении ожидаем Джастина Теру в роли Мистера Хауса и Маколея Калкина, который, по некоторым предположениям, играет лидера Легиона Цезаря.

Гуль, Lucky 38 і Вегас до війни: нові кадри другого сезону "Фолаут"З'явились нові кадри другого сезону "Фолаут" — Гуль, Lucky 38 і яскравий Вегас до війниГуль, Lucky 38 і Вегас до війни: нові кадри другого сезону "Фолаут"Джастін Теру в ролі Містера Хауса в серіалі "Фолаут"Гуль, Lucky 38 і Вегас до війни: нові кадри другого сезону "Фолаут"

На данный момент у второго сезона «Фоллаут» почти идеальные 98% на Rotten Tomatoes на основе 40 рецензий — даже выше, чем у предшественника с 93% и 133 отзывами.

Нью-Вегас тут! Вийшов 2-й сезон серіалу "Фолаут" з майже ідеальним рейтингом у 98%

В обзорах второй сезон называют масштабным и зрелищным, а новые локации — захватывающими. В то же время нам обещают больше кровавых сцен, юмора и интересных пасхалок.

  • «Второй сезон — это одновременно мощное возвращение к уникально причудливому постапокалиптическому миру и чрезвычайно аутентичная адаптация того, что отличало New Vegas от аналогов в серии. Эта история враждующих фракций и сложных персонажей, оказавшихся втянутыми в конфликты, кажется более грандиозной по масштабу, чем прошлогоднее приключение, но не менее детализированной. Хотя есть некоторые ошибки, когда дело доходит до второстепенных сюжетных линий, а некоторые развиваются быстрее, чем другие, второй сезон, тем не менее, формируется как сильная вторая глава «Фоллаута», — Мэтт Перслоу, IGN.
  • «Хотя второй сезон не такой структурно плотный, как первый, тайны и откровения, раскрытые здесь, не дадут зрителям оторваться от экранов. Как и мы, которые постоянно сталкиваемся со сложными решениями, в «Фоллауте» последствия этих выборов, еще никогда не были такими трогательными», — Арамид Тинубу, Variety.
  • «Телевизионная адаптация Fallout от Prime Video остается невероятно интересной и поднимается на новый уровень, оживляя Нью-Вегас благодаря потрясающе точным декорациям и множеству пасхалок из франшизы. Хотя флэшбеки о голливудском актерском прошлом Гуля оказываются самой интересной частью сезона, другие сюжетные линии немного перегружают его в конце», — Лорен Миличи, Games Radar.

Популярные новости

arrow left
arrow right
Рекорд Netflix: "Очень странные дела" собрали 59,6 млн просмотров за 5 дней
Босс Take-Two: ИИ "очень плох" в создании игр, ему бы не дался даже маркетинговый план GTA
Новый Doom для зуммеров: стример проходит Minecraft на принтере с частотой 0,5 кадра в секунду
Microsoft открывает полноэкранный режим Xbox Ally для всех портативных консолей — как запустить его на ПК
Nintendo анонсирует "Черную Пятницу" — большие скидки на игры и аксессуары
Rockstar выпустит Red Dead Redemption на основных современных консолях и мобильных платформах
NVIDIA представила демо DLSS 4, Path Tracing и RTX Mega Geometry — Bonsai Diorama запускается на RTX 2080 Ti и выше
Внезапно: в британском правительстве обсудили закрытие Concord и защиту потребителей видеоигр
Steam добавил новые уведомления, которые сэкономят вам деньги при покупке игры
Запрещенная в Steam и EGS игра ужасов Horses стала бестселлером в GOG — с почти идеальным рейтингом
Релиз украинской The Sinking City 2 перенесли на 2026 год — задержку объяснили блэкаутами и обстрелами
Впервые на фото: "элитный" компьютерный клуб в Северной Корее предлагает премиальные Asus ROG и AAA-игры
Абсурдный баг в Battlefield 6 позволяет игрокам летать на дронах — после "пары ударов" молотком
Умные матрасы "подняли" владельцев в 3 часа ночи из-за сбоя в облаке Amazon
"Это путешествие друзей": сериал "Фоллаут" сблизит Люси и Гуля во 2 сезоне
Раккун-Сити в снегу: первый взгляд на фильм "Обитель зла" Зака Креггера
Вышел S.T.A.L.K.E.R. 2 патч 1.7 Expedition — Zone Kit, лучший A-life и очень много геймплейных изменений
"Выключите этот мусор": автор "Очень странных дел" создал гайд по настройке телевизоров для просмотра 5 сезона
Босс франшизы Assassin's Creed уволился из Ubisoft после 20 лет работы
"Канон — это то, что происходит в шоу": создатели "Фоллаут" объяснили, почему во 2 сезоне не будет финала "в стиле New Vegas"
Как в The Witcher 3: римейк Gothic будет напоминать о сюжете при запуске сохранения
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить