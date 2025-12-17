Нью-Вегас уже здесь! Вышел 2-й сезон сериала "Фоллаут" с почти идеальным рейтингом в 98%

На Amazon Prime Video состоялась премьера второго сезона «Фоллаут». Пока для просмотра доступен только один эпизод, остальные — будут выходить каждую среду до 4 февраля.

«Фоллаут» возвращает нас к истории жительницы убежища 33 Люси Маклин (Элла Пернелл), которая снова отправляется на поиски своего отца Хэнка (Кайл Маклаклен). Однако на этот раз — в Нью-Вегас и в компании с Гулем (Уолтон Хоггинс). Первый сезон заставил девушку вернуться на поверхность после лет жизни в безопасной среде под землей и завершился раскрытием неприятных секретов. Во втором их, кажется, будет еще больше. К тому же нам обещают кучу флэшбеков из прошлой жизни Гуля, известного в то время как Купер Говард.

Тем временем Максимус (Аарон Мотен) вернулся в Братство стали, а брат Люси Норм (Мойзес Ариас) оказался запертым в хранилище 31, после того как пытался провести собственное расследование. Среди новичков в продолжении ожидаем Джастина Теру в роли Мистера Хауса и Маколея Калкина, который, по некоторым предположениям, играет лидера Легиона Цезаря.

На данный момент у второго сезона «Фоллаут» почти идеальные 98% на Rotten Tomatoes на основе 40 рецензий — даже выше, чем у предшественника с 93% и 133 отзывами.

В обзорах второй сезон называют масштабным и зрелищным, а новые локации — захватывающими. В то же время нам обещают больше кровавых сцен, юмора и интересных пасхалок.