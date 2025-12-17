Нью-Вегас уже здесь! Вышел 2-й сезон сериала "Фоллаут" с почти идеальным рейтингом в 98%

На Amazon Prime Video состоялась премьера второго сезона «Фоллаут». Пока для просмотра доступен только один эпизод, остальные — будут выходить каждую среду до 4 февраля.
«Фоллаут» возвращает нас к истории жительницы убежища 33 Люси Маклин (Элла Пернелл), которая снова отправляется на поиски своего отца Хэнка (Кайл Маклаклен). Однако на этот раз — в Нью-Вегас и в компании с Гулем (Уолтон Хоггинс). Первый сезон заставил девушку вернуться на поверхность после лет жизни в безопасной среде под землей и завершился раскрытием неприятных секретов. Во втором их, кажется, будет еще больше. К тому же нам обещают кучу флэшбеков из прошлой жизни Гуля, известного в то время как Купер Говард.
Тем временем Максимус (Аарон Мотен) вернулся в Братство стали, а брат Люси Норм (Мойзес Ариас) оказался запертым в хранилище 31, после того как пытался провести собственное расследование. Среди новичков в продолжении ожидаем Джастина Теру в роли Мистера Хауса и Маколея Калкина, который, по некоторым предположениям, играет лидера Легиона Цезаря.
На данный момент у второго сезона «Фоллаут» почти идеальные 98% на Rotten Tomatoes на основе 40 рецензий — даже выше, чем у предшественника с 93% и 133 отзывами.
В обзорах второй сезон называют масштабным и зрелищным, а новые локации — захватывающими. В то же время нам обещают больше кровавых сцен, юмора и интересных пасхалок.
- «Второй сезон — это одновременно мощное возвращение к уникально причудливому постапокалиптическому миру и чрезвычайно аутентичная адаптация того, что отличало New Vegas от аналогов в серии. Эта история враждующих фракций и сложных персонажей, оказавшихся втянутыми в конфликты, кажется более грандиозной по масштабу, чем прошлогоднее приключение, но не менее детализированной. Хотя есть некоторые ошибки, когда дело доходит до второстепенных сюжетных линий, а некоторые развиваются быстрее, чем другие, второй сезон, тем не менее, формируется как сильная вторая глава «Фоллаута», — Мэтт Перслоу, IGN.
- «Хотя второй сезон не такой структурно плотный, как первый, тайны и откровения, раскрытые здесь, не дадут зрителям оторваться от экранов. Как и мы, которые постоянно сталкиваемся со сложными решениями, в «Фоллауте» последствия этих выборов, еще никогда не были такими трогательными», — Арамид Тинубу, Variety.
- «Телевизионная адаптация Fallout от Prime Video остается невероятно интересной и поднимается на новый уровень, оживляя Нью-Вегас благодаря потрясающе точным декорациям и множеству пасхалок из франшизы. Хотя флэшбеки о голливудском актерском прошлом Гуля оказываются самой интересной частью сезона, другие сюжетные линии немного перегружают его в конце», — Лорен Миличи, Games Radar.
