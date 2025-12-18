Новости Кино 18.12.2025 comment views icon

Сериал "Фоллаут" раскрыл 15-летнюю тайну Убежища 24, удаленного из New Vegas

Маргарита Юзяк

Сериал «Фоллаут» официально раскрыл тайну Убежища 24, которое более 15 лет существовало только в вырезанном контенте Fallout: New Vegas. Его жуткое прошлое показали в самом начале второго сезона.

В новости присутствуют спойлеры к 1-му эпизоду «Фоллаут» и некоторые игровые детали Fallout: New Vegas

Как известно, Люси и Гуль держат путь вслед за отцом героини и приходят в Нью-Вегас, где находится то самое место. В игре эта локация была недоступна. Геймеры узнали о ней только благодаря комбинезону, спрятанному в файлах и открытому через консольную строку. Сериал же рассказал историю этого загадочного места, которое теперь официально стало каноном.

В мире «Фоллаут» убежища — это всегда больше, чем просто бетонные укрытия: это либо спасение, либо ад на Земле. Например, Убежище 33 служило домом для Люси. Кому-то повезло меньше и они становились «подопытными мышами»: в Убежище 4 проводили эксперименты над мутантами, в 11-м жителей заставляли жить по правилам жесткого социального отбора. В Убежище 21 жизнь крутилась вокруг азартных игр, а 87-е стало источником вируса принудительной эволюции, создающего мутантов.

Первый взгляд на Убежище 24 в «Фоллаут»

Долгое время Убежище 24 оставалось исключением. Невозможно было сказать, какая судьба постигла его жителей, так как локацию никогда не видели ни в играх, ни в сериале «Фоллаут». Теперь Люси и Гуль нашли ответ на вопрос: оно заброшено… к счастью. Внутри стены покрылись ржавчиной, все заросло плющом и ни намека на кого-то живого, только воспоминания об ужасном прошлом.

В какой-то момент Гуль видит шляпу коммунистического командира, и это не предвещает ничего хорошего. Герои находят скелетов в советской одежде, привязанными к креслам, которые до самой смерти (и после нее) вынуждены поглощать бесконечные пропагандистские ролики для промывки мозгов. Далее они наталкиваются на еще большее количество жертв. Главная героиня предполагает, что «это американцы, которых Убежище превратило в коммунистов». Но все гораздо хуже.

Несчастные, которые вынуждены даже после смерти слушать советскую пропаганду

Здесь возникает логичный вопрос: кто, зачем и почему коммунисты? Выяснилось, что отец главной героини Хэнк тоже добрался до Убежища 24. Правда за результатами исследований над чипом, который мог управлять человеческим разумом. Сериал прямо сводит вместе эти две линии, давая понять, что вся «коммунистическая обертка» всего ширма. Основной целью было тестирование технологии контроля сознания.

Работу чипа показали на одном жителе Пустоши, которого привязали к креслу и вшили устройство в затылок. Под его действием жертва начала механически повторять бредятину: «Ну, привет, Сахарная Бомба. Я все исправлю, иди домой, Сахарная Бомба». А потом… его голова взрывается. Наверное, произошел сбой в работе устройства. Но это не трагедия, а просто перечеркнутое имя в списке «подопытных мышей».

Чипы для управления сознанием в «Фолаут»

Итай мы имеет то, что «Фоллаут» показал не просто пару кадров загадочного места, но и раскрыл его истинную цель — эксперимент с контролем над сознанием. Вся история напрямую связана с технологиями мистера Хауса, которые, похоже, станут важной частью событий во втором сезоне. Первый эпизод вышел ночью 17 декабря, в дальнейшем Amazon будет выпускать каждую неделю по серии аж до финала 4 февраля.

Источник: PC Gamer

