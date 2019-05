Call of Duty: Modern Warfare прибывает 25 октября на PlayStation 4, Xbox One и PC

Activision анонсировала следующую часть Call of Duty, которая получила название Call of Duty: Modern Warfare, точно такое же, как у игры 2007 года. Её релиз на PlayStation 4, Xbox One и PC назначен на 25 октября этого года. Новая серия получит поддержку кроссплея, но лишится традиционного сезонного абонемента – все последующие карты, инвентарь и события будут доступны всем без исключения. Infinity Ward обещает больше бесплатного контента, чем в предыдущих частях.

«Это совершенно новая Modern Warfare, переосмысленная во всех отношениях, – говорит Дейв Штоль (Dave Stohl), руководитель студии Infinity Ward. – Мы создаём эмоционально насыщенную историю, вдохновленную сегодняшними событиями в мире. Игроки присоединятся к группе международного спецназа и борцов за свободу в захватывающих и душераздирающих миссиях в знаменитых европейских локациях и на просторах Ближнего Востока».

Modern Warfare предложит мощную одиночную кампанию, в отличие от Black Ops 4, а также кооперативный и многопользовательский режимы. По большому счёту Modern Warfare – это сюжетная игра, и Infinity Ward продвигает её в более реалистичном направлении. Вернётся капитан Джон Прайс, но сюжет серии Modern Warfare будет пересмотрен. Геймеры увидят поля сражения с двух сторон – глазами высококвалифицированного бойца спецназа и борца за свободу из страны Ближнего Востока. Нас ожидает мрачное и тяжелое повествование.

Call of Duty: Modern Warfare создаётся на базе совершенно нового движка с поддержкой фотограмметрии, новой системы рендеринга, трассировки лучей, 4K HDR, Dolby ATMOS и многого другого. Предварительные заказы на игру стартуют в ближайшее время.

Источник:Engadget