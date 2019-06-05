Canalys: Торговая война между США и Китаем приведёт к снижению глобальных поставок смартфонов в 2019 году





По данным отчёта исследовательской компании Canalys, в этом году глобальные поставки смартфонов будут немного ниже, чем в 2018 году. Компания скорректировала свой предыдущий прогноз примерно на 5%. Основной причиной такой ситуации называют торговую войну между США и Китаем.

Предыдущий предварительный прогноз Canalys предполагал, что в 2019 году на глобальный рынок будет выведено около 1,417 млрд смартфонов, а прирост поставок по сравнению с 2018 годом составит 1,7%. Но затем с новой силой разгорелась торговая война между США и Китаем. Недавно правительство США решило заблокировать сотрудничество Huawei с американскими технологическими компаниями. Хотя распоряжение властей США о введении санкций в отношении Huawei приостановлено на 90 дней, Canalys ожидает его вступления в силу. Если решение этой ситуации не будет найдено, то продажи смартфонов Huawei за пределами Китая могут существенно снизиться. В результате, теперь Canalys считает, что в 2019 году глобальные поставки смартфонов будут исчисляться показателем 1,35 млрд устройств, а снижение объёмов реализации по сравнению с предыдущим годом составит 3,1%. В 2018 году было отгружено 1,393 млрд смартфонов.

Однако, глядя в будущее, Canalys прогнозирует рост продаж смартфонов в 2020 году с ожидаемым объёмом поставок около 1,39 млрд устройств, прирост составит 3,4%. При этом некоторые регионы будут восстанавливаться быстрее, чем другие, в основном из-за разной продолжительности жизненного цикла использования мобильных устройств.

Источник: gizmochina