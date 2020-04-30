Canon предлагает использовать её камеры в качестве веб-камеры для проведения видеоконференций

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В условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 многие люди вынуждены работать дома и общаться с коллегами при помощи видео конференций. При этом обнаружилось, что встроенные в ноутбук веб-камеры не всегда обеспечивают хорошее качество съёмки, а владельцы настольных компьютеров и вовсе лишены возможности вести трансляцию. Частично устранить эти проблемы предлагает компания Canon. Как минимум, для владельцев её последних зеркальных, беззеркальных и компактных камер PowerShot. Теперь такие устройства можно использовать вместо веб-камеры для захвата изображения, что позволит существенно улучшить качество видео.

Так, компания Canon подготовила бета-версию программы EOS Webcam Utility для операционной системы Windows 10, которая позволяет подключить к компьютеру или ноутбуку камеру данного производителя и использовать её в качестве веб-камеры. Подключение осуществляется через интерфейс USB. Данная функция доступна для моделей из следующего списка.

Данное решение должно работать совместно с большинством популярных приложения для проведения видео конференций, включая Zoom, Microsoft Teams, BlueJeans и другие сервисы.

Загрузить приложение EOS Webcam Utility для поддерживаемых камер Canon можно с официального сайта компании.

Источник: The Verge