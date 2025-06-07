Capcom показала трейлер Resident Evil 9 с исключительной графикой — игра выйдет в следующем году

Зрители Summer Game Fest 2025 узнали, что Resident Evil 9 выходит очень скоро. Во время события Capcom показала полноценный трейлер Resident Evil Requiem.

Ведущий Джефф Кили в анонсе игры со сцены отметил, что она станет «смелым сдвигом для франшизы как в тоне, так и в игровом процессе», а также представит «кинематографический экшн с высокими ставками». Само же видео практически не раскрывает геймплей.

Сначала трейлер действительно кажется очень кимографическим (и детективным) из-за ракурсов, антуража, и явно чрезвычайно качественной графики, в частности в лицах работников ФБР и не только. Хоррор появляется на третьей минуте видео. Кажется, в игре можно будет увидеть разрушенный город Раккун-Сити, уничтоженный ядерным оружием в конце Resident Evil 3. Также присутствует короткий взгляд на полицейский участок в руинах. Кадры могут намекать элементы открытого мира. Официальное описание игры не слишком информативно:

«Реквием по мертвым. Кошмар живых. Resident Evil Requiem — девятая игра в основной серии Resident Evil. Приготовьтесь сбежать от смерти в захватывающем опыте, который пронизывает до глубины души. Новая эра survival horror начнется в 2026 году. Технологические достижения в сочетании с глубоким опытом команды разработчиков создают историю с насыщенными персонажами и захватывающим игровым процессом — более захватывающим, чем когда-либо».

Похоже, Requiem представит новую протагонистку — аналитика ФБР Грейс Эшкрофт, расследующую серию странных смертей. Она имеет приказ вернуться на место убийства собственной матери — репортера Алиссы Эшкрофт из Resident Evil Outbreak. После офисных сцен Грейс появляется привязанной к каталке. Кто-то таинственный говорит: «Теперь я знаю, что ты та, кого я искал… особенная. Избранная». 27 февраля 2026 года однопользовательский хоррор-выживальщик все же выйдет на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X и S.

Источники: IGN, GamesRadar