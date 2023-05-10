У Capcom новые рекорды по продажам игр и стоимости акций — издатель Resident Evil стабильно растет уже 10 лет подряд

Capcom, издатели Resident Evil, отчитались о продаже 41,7 млн копий игр в прошедшем финансовом году, закончившемся 31 марта. Рекорд на 9,1 млн превышает количество продаж годом ранее (32,6 млн). Компания заявила, что продажи игр помогли ей шестой год подряд добиваться рекордно высокой прибыли «на всех уровнях» и десятый год подряд испытывать рост операционной прибыли.

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Рекордным продажам поспособствовал выпуск Resident Evil 4 (выпущенной за неделю до окончания отчетного периода в марте 2023 года) и Monster Hunter Rise: Sunbreak, проданных тиражом около 3,75 млн и 5,45 млн копий. Однако подавляющее большинство продаж Capcom приходится на игры, выпущенные в предыдущем финансовом году или раньше. Лучше всего продаются серии Monster Hunter, Resident Evil и Devil May Cry – в общей сложности 29,3 млн штук против 24 млн год назад.

На новые игры пришлось 12,4 млн продаж. В 2023 финансовом году компания выпустила 35 тайтлов, среди которых Mega Man: Battle Network Legacy Collection, Resident Evil Village: Gold Edition, Monster Hunter Rise Deluxe Edition, Capcom Arcade 2nd Stadium и Capcom Fighting Collection. 89,4% продаж были цифровыми (37,3 млн), 19,7% игр проданы в родной Японии (8,2 млн). Помимо MH Rise: Sunbreak и RE4, самыми продаваемыми играми были Monster Hunter Rise (3,7 млн), Resident Evil 2 (2,25 млн) и Resident Evil 3 (1,95 млн).

После публикации результатов года цена акций Capcom достигла исторического максимума в ¥5270 ($38,97) на Токийской фондовой бирже. Десять лет назад ее акции стоили ¥390 ($38,97).

Capcom заявила, что рассчитывает снова побить рекорды продаж и прибыли в текущем финансовом году, в течение которого выйдут Street Fighter 6 и IP Exoprimal. Президент Capcom заявил, что компания намерена продать 10 млн копий Street Fighter 6, что побьет рекорд серии в 7 млн, установленный Street Fighter V.

Источник: VGC