CCP Games приостанавливает разработку игры EVE: Valkyrie для гарнитур виртуальной реальности

Компания CCP Games, известная благодаря своей многопользовательской игре EVE: Online, решила приостановить разработку проекта для виртуальной реальности EVE: Valkyrie. Об этом заявил генеральный директор компании Хилмар Вейгар Петурссон (Hilmar Veigar Pétursson) в одном из последних интевью.

CCP Games не планирует полностью отказываться от EVE: Valkyrie. Речь идёт о временной приостановке проекта – на 2-3 года. За это время

Вместо проекта для виртуальной реальности компания теперь сосредоточится на разработке игр для ПК и мобильных устройств. В связи с такими изменениями компания откажется от двух своих офисов. Студия в Атланте будет закрыта, а разрабатываемые ею проекты передадут в офисы в Лондоне и Рейкьявике. При этом некоторым из 100 сотрудников, которые попадут под сокращение в Атланте, будет предложено перебраться в офис в Лондоне. Ещё один офис планируется продать. В итоге, после реструктуризации у компании останется 3 офиса.

CCP Games обещает не отказываться полностью от EVE: Online на период перерыва в разработке. Для проекта будет выпущено запланированное на зиму контентное обновление. Кроме того, компания продолжит поддерживать игру.

«Мы будем продолжать поддерживать наши игры в виртуальной реальности, но не будем делать существенные инвестиции в VR, пока не увидим рыночные условия, которые оправдывали бы дальнейшие вложения сверх того того, что мы уже сделали», — отмечает компания.

Указанная реорганизация не отразится на основной игре EVE: Online и недавно анонсированном мобильном ответвлении Project Aurora.

Источник: Engadget