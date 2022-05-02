CD Projekt RED предлагает оплачиваемую стажировку для украинских студентов и выпускников

Компания CD Projekt RED, разработавшая такие популярные игры как The Witcher и Cyberpunk 2077, предложила возможность пройти летнюю стажировку для украинцев. Это будет трехмесячная очная оплачиваемая стажировка, в рамках которой участники будут помогать сотрудникам студии в создании концепт-артов, проведении исследований и т.д.

Обращение от редакции: Нашим защитникам из 115-й бригады, которая сейчас воюет на востоке, нужен пикап. Реквизиты для перевода средств на карту monobank – Полянская Карине Сергеевна, номер карты 5375414101372265. Просим вас принять участие в сборе средств.

Слава Украине!

Чтобы воспользоваться предложением, кандидаты должны соответствовать следующим требованиям:

Иметь украинское гражданство.

Быть старше 18 лет.

Выехать в Польшу не раньше 24 февраля 2022 года.

Быть студентом или выпускником, окончившим обучение не позднее 2 лет назад.

Хорошо владеть английским языком.

Преимущество будет предоставляться кандидатам, владеющим Photoshop, которые имеют навыки по созданию цифровых рисунков, посещали или закончили кружки/курсы по рисованию/дизайну, или учились на этих специальностях в университете. Однако эти требования уже не являются обязательными.

Стажировка будет проходить в кампусе CD Projekt RED в Варшаве. Так что участники программы будут проживать в Польше в течение всех трех месяцев. При необходимости компания готова помочь с поселением. Дополнительно CD Projekt RED предлагает бесплатные обеды в корпоративной столовой, курсы по английскому и польскому языкам.

Подать заявку на стажировку в CD Projekt RED можно по следующему адресу.

Источник: AIN