Новости Игры 22.08.2023 в 15:54

NVIDIA анонсировала DLSS 3.5 — улучшенный ИИ-апскейлинг с реконструкцией трассировки лучей

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Юрій Орос

Автор новин

На игровой выставке Gamescom 2023 NVIDIA анонсировала DLSS 3.5 — ИИ-инструмент для улучшения картинки и частоты кадров в сценах с трассировкой лучей.

DLSS (Deep Learning Super Sampling) — это управляемый искусственным интеллектом алгоритм, который прошел четыре важных этапа обновления: DLSS1 (март 2020 года), DLSS 2.3 (ноябрь 2021 года), DLSS 3 (октябрь 2022 года) и DLSS 3.1 (январь 2023 года). Последнее обновление 3.5 сосредоточено на улучшении трассировки лучей, сообщает Videocardz.

NVIDIA анонсировала DLSS 3.5 - улучшенный ИИ-апскейлинг с реконструкцией трассировки лучей

DLSS 3.5 сосредотачивается на реконструкции трассировки лучей (Ray (Tracing) Reconstruction), что должно обеспечивать заметное улучшение визуального впечатления по сравнению с традиционными методами устранения шумов.

NVIDIA анонсировала DLSS 3.5 - улучшенный ИИ-апскейлинг с реконструкцией трассировки лучей

По словам NVIDIA, ИИ обучался на в пять раз большем количестве данных, чем DLSS3. Ray Reconstruction (RR) научился распознавать различные эффекты трассировки, различать хорошие и плохие временные и пространственные пиксели и сохранять высокочастотные данные для масштабирования.

Было обнаружено, что использование традиционных средств устранения шумов удаляет важные данные, необходимые для масштабирования, что приводит к потере данных о цвете во время уменьшения шума и последующего масштабирования. Кроме того, традиционные методы могут привести к неточным эффектам освещения из-за накопления пикселей из предыдущих кадров, что часто приводит к ореолам.

Инструменты для удаления шума также способствуют снижению уровня глобального освещения и более низкому качеству отображений, поскольку недостаточно данных для интерполяции. Это не касается Ray Reconstruction, которая является основной функцией обновления DLSS 3.5.

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NVIDIA анонсировала DLSS 3.5 - улучшенный ИИ-апскейлинг с реконструкцией трассировки лучей
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borowka

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NVIDIA анонсировала DLSS 3.5 - улучшенный ИИ-апскейлинг с реконструкцией трассировки лучейРеконструкция рейтрейсинга будет доступна на всех видеокартах, поддерживающих трассировку лучей. Эта версия не даст столь же заметного прироста производительности, как предыдущая, но разница с DLSS 3 все же есть.

NVIDIA анонсировала DLSS 3.5 - улучшенный ИИ-апскейлинг с реконструкцией трассировки лучейDLSS 3.5 дебютирует осенью в таких играх, как Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, Portal с RTX и Alan Wake 2. Кроме того, он будет доступен на платформе NVIDIA Omniverse, в Chaos Vantage и D5 Renderer.
NVIDIA анонсировала DLSS 3.5 - улучшенный ИИ-апскейлинг с реконструкцией трассировки лучей

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