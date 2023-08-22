NVIDIA анонсировала DLSS 3.5 — улучшенный ИИ-апскейлинг с реконструкцией трассировки лучей

На игровой выставке Gamescom 2023 NVIDIA анонсировала DLSS 3.5 — ИИ-инструмент для улучшения картинки и частоты кадров в сценах с трассировкой лучей.

DLSS (Deep Learning Super Sampling) — это управляемый искусственным интеллектом алгоритм, который прошел четыре важных этапа обновления: DLSS1 (март 2020 года), DLSS 2.3 (ноябрь 2021 года), DLSS 3 (октябрь 2022 года) и DLSS 3.1 (январь 2023 года). Последнее обновление 3.5 сосредоточено на улучшении трассировки лучей, сообщает Videocardz.

DLSS 3.5 сосредотачивается на реконструкции трассировки лучей (Ray (Tracing) Reconstruction), что должно обеспечивать заметное улучшение визуального впечатления по сравнению с традиционными методами устранения шумов.

По словам NVIDIA, ИИ обучался на в пять раз большем количестве данных, чем DLSS3. Ray Reconstruction (RR) научился распознавать различные эффекты трассировки, различать хорошие и плохие временные и пространственные пиксели и сохранять высокочастотные данные для масштабирования.

Было обнаружено, что использование традиционных средств устранения шумов удаляет важные данные, необходимые для масштабирования, что приводит к потере данных о цвете во время уменьшения шума и последующего масштабирования. Кроме того, традиционные методы могут привести к неточным эффектам освещения из-за накопления пикселей из предыдущих кадров, что часто приводит к ореолам.

Инструменты для удаления шума также способствуют снижению уровня глобального освещения и более низкому качеству отображений, поскольку недостаточно данных для интерполяции. Это не касается Ray Reconstruction, которая является основной функцией обновления DLSS 3.5.

Реконструкция рейтрейсинга будет доступна на всех видеокартах, поддерживающих трассировку лучей. Эта версия не даст столь же заметного прироста производительности, как предыдущая, но разница с DLSS 3 все же есть.

DLSS 3.5 дебютирует осенью в таких играх, как Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, Portal с RTX и Alan Wake 2. Кроме того, он будет доступен на платформе NVIDIA Omniverse, в Chaos Vantage и D5 Renderer.

