Після анонсу DLSS 3.5 NVIDIA поділилася ігротрейлерами на цій технології: Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, Portal, Alan Wake 2 (+бонуси)

Одразу після анонсу DLSS 3.5 — ШІ-апскейлінга із реконструкцією трасування променів NVIDIA опублікувала серію трейлерів на цій технології.

Alan Wake 2

Гра вийде 27 жовтня з підтримкою DLSS 3.5, повним трасуванням та відбиванням (NVIDIA Reflex) променів. Технологічний трейлер від NVIDIA стане доступним 23 серпня о 16:00 за київським часом.

Поки можна глянути офіційний геймплейний трейлер, опублікований біля двох місяців тому.

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

Реліз пригодницького шпигунського доповнення до Cyberpunk 2077 заплановано на 26 вересня. Згідно з описанням: орбітальний шаттл президента Нових Сполучених Штатів Америки збивають над найсмертоноснішим районом Найт-Сіті, є лише одна людина, яка може врятувати його — головний герой. Обіцяють заплутану мережу політичних і шпигунських інтриг.

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty матиме підтримку режиму Ray Tracing: Overdrive з повним трасуванням променів. А DLSS 3.5 буде доступний з вересня для всіх гравців Cyberpunk 2077 і Cyberpunk 2077: Phantom Liberty.

Portal

Гра оновиться з підтримкою RTX та DLSS 3.5 — це переосмислення класичної гри Valve із новітніми технологіями NVIDIA.

Бонусом підуть розроблювана спільнотою модерів Half-Life 2 із трасуванням променів, та підтверджені ігри з підтримкою попередньої версії технології NVIDIA — DLSS 3.

Ігри з DLSS 3

Розробники Call of Duty: Modern Warfare III підтвердили, що гра підтримуватиме DLSS 3 і Reflex на релізі 10 листопада. PAYDAY 3 буде запущено 21 вересня з DLSS 3 і Reflex, а Fortnite оновиться до DLSS 3 цієї осені.