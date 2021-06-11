CD Projekt заявляет, что украденные у неё данные циркулируют онлайн, но она будет бороться с распространителями





В начале этого года компания CD Projekt стала жертвой хакерской атаки, в результате которой злоумышленники украли исходные коды игр и внутреннюю документацию. Тогда злоумышленники потребовали выкуп. Но компания сразу же заявила, что не намерена идти на поводу у преступников, и не будет вести с ними переговоры.

Теперь же CD Projekt заявляет, что украденные у неё данные распространяются в интернете. Она не может подтвердить точное содержание распространяемых данных, но считает, что они имеют отношение к её играм, контрагентам, а также нынешним и бывшим сотрудникам. Компания также предупредила, что данные могли быть изменены или подделаны.

Дополнительно CD Projekt заявляет, что продолжает сотрудничать с правоохранительными органами и внешними экспертами в процессе реагирования на хакерскую атаку. Компания также сообщает, что «намерена и готова» принять меры против любого, кто будет причастен к распространению похищенных у неё данных.

Источник: The Verge