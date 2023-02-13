CDPR говорит, что реалистичные женские гениталии попали в некст-ген версию The Witcher 3 случайно — 18+ текстуры обещают убрать из игры

Долгожданное обновление The Witcher 3: Next-Gen Update может похвастаться многим: трассировкой лучей, DLSS, режимом производительности с частотой 60 кадров в секунду и, похоже, полностью детализированным изображением наружных половых органов женских неигровых персонажей.

На Reddit появилась публикация, в которой говорится об этом неожиданном улучшении моделей персонажей. Как утверждает автор, скриншот, на котором запечатлены Хозяйки Леса в человеческой форме, сделан без каких-либо модификаций. На изображении видны три женский фигуры, у которых детально прорисованы зоны лобка.

Следует отметить, что в оригинальной игре 2015 года все женские персонажи в обнажённом виде напоминали куклу Барби. Они имели безволосый лобок и не имели заметных больших половых губ. В дальнейшем появились модификации, которые добавляли часто обнаженным женщинам-NPC «видимые влагалища и лобковые волосы».

Но в данном случае автор скриншота утверждает, что игра не имеет установленных модификаций. Тем не менее можно видеть, что у некоторых женских персонажей из The Witcher 3 появились детально прорисованные вульвы – с выраженными большими и малыми половыми губами, капюшоном клитора и преддверием влагалища. Дополняют картину интимные причёски в виде полосок.

Разработчики из CDPR подтвердили, что в игру действительно проникли детализированные изображения женских гениталий. Однако они заявили, что это произошло «непреднамеренно», и в ближайшем обновлении эту оплошность исправят.

Следует отметить, что обновления следующего поколения The Witcher 3 включают в себя «полностью интегрированные моды, созданные фанатами, включая текстуры и модели 4K». Вероятно, реалистичные половые органы были частью этих модов.

Источник: kotaku