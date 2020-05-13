Глава NVIDIA Дженсен Хуанг «приготовил» «самую крупную в мире графическую карту» DGX A100

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За 2 дня до открытия конференции GTC 2020 глава компании NVIDIA Дженсен Хуанг опубликовал короткий тизерны ролик на публичном канале NVIDIA в YouTube.

В ролике Дженсен Хуанг достаёт из духовки нечто, что он готовил некоторое время. И это оказался не пирог или запеченная курица, а устройство, которое, судя по всему, представляет собой систему DGX или HGX A100. При этом глава NVIDIA говорит, что это крупнейшая в мире графическая карта. Как ожидается, во время проведения GTC 2020 будет показана система DGX A100, которая включает восемь вычислительных процессоров Tesla A100.

Графический процессор GA100, на котором базируется Tesla A100, станет первым продуктом на основе архитектуры NVIDIA Ampere. Есть некоторые изменения в конструкции системы DGX/HGX по сравнению с Tesla V100. Радиаторы NVSwitch были модернизированы и теперь представляют собой башенные конструкции. Вероятно, пропускная способность межсоединений увеличилась в продуктах нового поколения.

Радиатор охлаждения PCIe теперь включает больше рёбер. Можно надеяться, что система поучила поддержку PCIe Gen 4, и это потребовало более серьёзного охлаждения, особенно в такой комплексной системе.

Источник: videocardz