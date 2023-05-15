Частная компания собирается «воскресить» Спитцер — последнюю из четырех «Великих обсерваторий» NASA

Космическая технологическая компания Rhea Space Activity получила грант в размере $250 000 от Космических сил США, которые направит на разработку роботизированной спасательной миссии телескопа Спитцер, который находится на расстоянии 2 а.е. от Солнца (т.е. вдвое больше, чем расстояние от Земли до Солнца).

Курс Frontend. Любиш, щоб було красиво і все працювало як треба? Тобі дорога в IT. Хочу на курси

Спитцер был запущен два десятилетия назад с помощью ракеты «Дельта-2» и был предназначен для наблюдения за космосом в инфракрасном диапазоне. Телескоп удалялся от нашей планеты со скоростью около 15 миллионов километров в год. Это была последняя из четырех «Великих обсерваторий» NASA, запущенных в космос с 1990 по 2003 год.

В течение запланированного пятилетнего срока эксплуатации Спитцер помогал астронавтам открывать новые звезды, наблюдать за экзопланетами и изучать галактики. В 2009 году аппарат исчерпал бортовые запасы хладагента, поэтому некоторые научные приборы уже не были доступны для работы.

Телескоп проработал в таком режиме около трех лет. Однако всякий раз, когда он пытался отправить данные на Землю, то перегревался и дальнейшие попытки могли бы повредить другие инструменты. В конце концов, в январе 2020 года, после более чем 16 лет службы, Спитцер был деактивирован и отправлен «дрейфовать» по гелиоцентрической орбите.

Однако ныне космическая технологическая компания Rhea Space Activity заявляет о намерениях «воскресить» телескоп, и такие дерзкие планы нашли поддержку у Смитсоновской астрофизической обсерватории, Лаборатории прикладной физики Университета Джона Хопкинса, компаний Blue Sun Enterprises и Lockheed Martin.

«Если принимать во внимание роботизированное космическое обслуживание – это самая амбициозная вещь, которая когда-либо делалась. Это практически запуск аппарата на другую сторону Солнца для восстановления последней «Великой обсерватории». Было бы здорово, если бы мы могли это сделать», — сказал основатель и исполнительный директор Rhea Space Activity, астрофизик Шон Усман в интервью Arstechnica.

Миссия «Spitzer Resurrector» будет выглядеть как небольшой космический корабль, который можно поместить в коробку размерами метр на метр, и будет готова к запуску в 2026 году. Около трех лет понадобится аппарату, чтобы добраться до Спитцера, однако в течение путешествия он также будет работать, наблюдая за солнечными вспышками.

«Мы планируем быть занятыми с самого начала миссии», — сказал Говард Смит, астроном из Центра астрофизики, которым руководят Гарвардский университет и Смитсоновский институт. Курс UI/UX Design Боже, яка краса! Хто це таке зробив? Я!

Когда «Воскреситель» достигнет телескопа, то попытается охарактеризовать его состояние, связаться с ним и передать данные на Землю. Это позволит ученым восстановить наблюдение.

«Солнечные батареи могут быть нерабочими, возможны и поражения от ударов метеоритов. Неизвестно, в каком он состоянии, но мы ожидаем, что в рабочем», — сказал астроном Гарвардского университета и бывший главный исследователь инфракрасного инструмента Спитцера Джонни Фацио.

В конце концов Rhea Space Activity, в которой сейчас работают всего 10 сотрудников, рассчитывает на полное финансирование миссии, которое, как ожидается, составит $350 млн.

Однако это не единственная компания, желающая продлить срок эксплуатации или возобновить работу некоторых космических аппаратов. Northrop Grumman разрабатывает и запускает серию аппаратов для расширения миссии спутников на геостационарной орбите. Миллиардер Джаред Иссакман сотрудничает со SpaceX и NASA по использованию Crew Dragon для продления срока службы космического телескопа Хаббла.

Технология автономного спутника, разработанная Rhea Space, также применима для других миссий по перемещению и обслуживанию спутников на низкой околоземной и геостационарной орбите.