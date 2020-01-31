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Прощай, «Спитцер». NASA официально прекратила эксплуатацию космического телескопа после 16 лет работы на орбите

Прощай, «Спитцер». NASA официально прекратила эксплуатацию космического телескопа после 16 лет работы на орбите

Прощай, «Спитцер». NASA официально прекратила эксплуатацию космического телескопа после 16 лет работы на орбите


30 января NASA отключило один из самых долгоживущих космических телескопов – «Спитцер», который блуждает в космосе в течение почти двух десятилетий. Он принадлежит к серии больших научно-исследовательских обсерваторий наряду с телескопами «Хаббл», «Чандра» и «Комптон». 

«Спитцер» был запущен на орбиту Земли в 2003 году. Аппарат изначально был рассчитан на срок от 2,5 до 5 лет, но благодаря «живучему» оборудованию команда смогла продлить его эксплуатацию ещё на десять лет. Никто не ожидал, что в 2019 году телескоп будет работать, продолжая делать наблюдения в космосе. «Спитцер» помог открыть новые звёзды, новые кольца Сатурна и даже целую солнечную систему на расстоянии около 40 световых лет.

С каждым годом расходы на обсерваторию увеличивались, и в конечном счёте у NASA закончились деньги на финансирование программы. В 2017 году агентство начало поиск частных компаний, которые могли бы помочь с финансированием, но попытки оказались безуспешными. В итоге было принято решение перевести «Спитцер» в режим сна, а это означает, что телескоп больше не будет собирать данные и отправлять их обратно на Землю. «Спитцер» всё еще может помочь учёным сделать больше открытий в будущем, хоть и косвенно. Весь архив наблюдений телескопа будет доступен любому, кто захочет его использовать. Возможно, в этих записях скрываются ещё более значимые открытия. 

Телескоп отправился в космос с охлаждающей системой на жидком гелии. Его запасы закончились в 2009 году, в результате чего «Спитцер» больше не мог получать снимки высокого качества в дальней части инфракрасного спектра. Тем не менее в NASA решили продлить его эксплуатацию, и он проработал в таком режиме 5,5 лет. Во время своей «холодной миссии» телескоп сделал, возможно, своё самое большое открытие – семь экзопланет размером с Землю в системе TRAPPIST-1, которая расположена в 40 световых лет от нас. Ещё одно большое открытие – кольца Сатурна, которые не были обнаружены раньше. 

Следующая космическая обсерватория NASA нового поколения – телескоп Джеймса Уэбба. Он станет самым мощным космическим телескопом, когда-либо запущенным на орбиту Земли. «Джеймс Уэбб» будет изучать небо в инфракрасном диапазоне, что позволит увидеть начало Вселенной. Запуск нового телескопа до недавнего времени был запланирован на март 2021 года, но NASA в очередной раз его отложила.

Источник: The Verge

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