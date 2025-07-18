Новости Софт 18.07.2025 comment views icon

ChatGPT и ни одна другая модель не смогли сдать ВНО по украинскому языку

author avatar

Маргарита Юзяк

Автор новостей

ChatGPT и ни одна другая модель не смогли сдать ВНО по украинскому языку

Украинские исследователи создали первый тест ВНО для ИИ и доказали: даже топовые модели вроде ChatGPT не смогли бы поступить и успешно закончить школу.

Наконец-то кто-то решил провести не только «трюки с мертвой бабушкой» для ключей активации Windows 7 и не сексист ли ИИ. Исследователи создали многоформатный тест ZNOVision — он проверяет знания ИИ по 13 школьным предметам на украинском языке. Тест включает более 4300 заданий по разным категориям: физика, математика, история, литература и тому подобное. Более половины вопросов имеют схемы, карты или графики. Часть тестов требует логических выводов, часть — точного понимания формулировок на украинском.

Исследователи привлекли для тестирования шесть крупных моделей: GPT-4o, Claude 3.5 Sonnet, Gemini 1.5 Pro, Qwen2VL72B, Paligemma3B и PaligemmaFT. Для запуска моделей и обработки данных использовали облачную инфраструктуру De Novo — с GPU-кластерами, сертифицированными по украинским требованиям безопасности.

Результат следующий: ни одна модель не смогла набрать 70% правильных ответов. Оказывается ИИ не только плохой психотерапевт и постепенно сводит с ума, а еще и проигрывает украинским школьникам. Лучше всего показал себя Gemini Pro — 67,5%. У Claude 3.5 — 64,3%, у Qwen2VL — 51,2%, а вот GPT-4o дала лишь 47%. Для сравнения: если выбирать ответы наугад, это было бы около 22%.

Худшие результаты были в визуально-текстовых заданиях, где нужно было обработать картинки и текст одновременно на украинском. Claude смог дать правильные ответы в 26,7% таких вопросов, GPT-4o — в 29%, Qwen2VL — в 34,4%. Для англоязычных моделей этот показатель обычно превышает 60%.

«Искусственный интеллект не должен быть монополией нескольких языков. Украинский должен звучать в системах будущего так же уверенно, как английский. И мы в De Novo верим, что можем создать для этого технологическую основу здесь, в Украине», — говорит Максим Агеев, генеральный директор De Novo.

ZNOVision создали не просто ради эксперимента. Его можно использовать для тестирования украиноязычных моделей в образовании, автоматизации поддержки, модерации контента, локализации. Стартапы могут применять его для обучения собственных ИИ-идей, а EdTech-сервисы — как основу для адаптивных тестов. Но пока видим, что украинский не очень хорошо интегрирован в ИИ-системы, поэтому ошибок немало. Что говорить, если чатботы ИИ, как ChatGPT, крайне чувствительны к орфографии и это на том языке, на котором модель разрабатывалась.

Источник: ZNOVision

Популярные новости

Epic Games бесплатно раздает Civilization 6 Platinum Edition — стратегия стоимостью более ₴1000
В ленту Google Discover добавляют ИИ-обзоры — еще меньше трафика для новостных сайтов
Обновление «сломало» Chrome на Windows и macOS — браузер зависает или не запускается
Джонни Кейдж из «Мортал Комбат 2» получил страницу на IMDb и «фальшивый» тизер боевика со звездой «Пацанов»
Google едва не запустил собственный «ChatGPT» раньше OpenAI, — бывший разработчик, CEO Microsoft AI
В Британии родились дети от трех родителей — они избавлены от генетических болезней
«Реанимация» AMD Ryzen 7 5800X за $30 — случай преждевременной деградации процессора
Роботакси Volkswagen будут получать данные о дорогах через блокчейн Solana
ИИ проанализировал 100 000 галактик и уточнил пять космологических параметров
Биткоины, которые Болгария продала в 2018 году, сейчас могли бы полностью погасить ее госдолг
В ЕС начали «маркировать» смартфоны данными об энергоэффективности — один бренд вдвое выносливее, чем iPhone и Pixel
Представлен Samsung Galaxy Fold7 — тоньше, легче, с большими экранами и 200 МП камерой по цене от 85 тыс. грн
Google запускает Android Canary — новую программу доступа к ранним функциям ОС на Pixel
ИИ-боты провалили тест на психотерапевта — не хотят работать с алкоголиками и выдают перечень «самых высоких мостов» людям в депрессии
Представлен Smart #3 (2026): электрический кроссовер с запасом хода до 555 км и ценой от $23 тыс.
Жизнь во времена ИИ: пожилая пара проехала 300 км по Малайзии, чтобы увидеть несуществующее сооружение
Apple iPhone на грани запрета в США — из-за дисплеев BOE, нарушающих права Samsung
Samsung представила Galaxy Flip7 — большие экраны и батарея в тонком корпусе по цене от 50 тыс. грн
Google будет звонить за вас в магазины
The Witcher 3 получила мод, который открывает весь дворец Боклера с тайной комнатой
Nintendo ограничила USB-C на Switch 2 и её совместимость со сторонними докстанциями
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить