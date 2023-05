«Черепашки-ниндзя», Temple Run, Snake.io, LIMBO+ и другие: Apple добавила 20 новых игр в Apple Arcade

Сервис Apple Arcade пополнился двадцатью новыми играми, включая новую эксклюзивную игру в рамках франшизы «Черепашки-ниндзя». Среди новинок также значатся классические игры, такие как Temple Run и Snake.io.

Так, TMNT Splintered Fate от Paramount Global — это приключенческая игра-рогалик, в которой вы должны играть разными персонажами, включая Леонардо, Микеланджело, Донателло и Рафаэля, чтобы найти пропавшего Мастера Сплинтера. Среди других проектов — Words with Friends, похожая на Disney Spellstruck, веселая игра под названием WHAT THE CAR? от создателей WHAT THE GOLF?, мрачный платформер-головоломка LIMBO+ от Playdead.

Полный список из 20 новых игр, добавленных в Apple Arcade, выглядит следующим образом:

TMNT Splintered Fate (Paramount Global)

Disney SpellStruck (Artist Arcade)

WHAT THE CAR? (Triband)

Cityscapes: Sim Builder (Magic Fuel Games)

Chess Universe+ (Tilting Point)

Disney Coloring World+ (StoryToys)

Disney Getaway Blast+ (Gameloft)

Farming Simulator 20+ (GIANTS Software)

Getting Over It+ (Bennett Foddy)

Hill Climb Racing+ (Fingersoft)

Iron Marines+ (Ironhide Game Studio)

Kingdom Two Crowns+ (Raw Fury)

Playdead’s LIMBO+ (Playdead)

My Town Home – Family Games+ (My Town Games LTD)

Octodad: Dadliest Catch+ (Young Horses)

PPKP+ (SHIMADA TOSHIHIRO)

Snake.io+ (Kooapps)

Temple Run+ (Imangi Studios)

Time Locker+ (Sotaro Otsuka)

Very Little Nightmares+ (Bandai Namco Entertainment)

Это версии игр Plus, которые доступны без рекламы и внутренних покупок.

Apple также сообщила, что в конце этого месяца она обновит такие игры, как Jetpack Joyride 2, Angry Birds Reloaded, LEGO Star Wars: Castaways, Asphalt 8: Airborne+ и Cut the Rope Remastered.

Источник: techcrunch