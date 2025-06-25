Apple разозлила владельцев iPhone рекламой в Apple Wallet — приложение выдает оповещения с анонсом фильма «Формула-1»

Apple нашла оригинальный способ для продвижения собственных фильмов — через приложение Apple Wallet, которое сейчас выдает уведомления с рекламой дешевых билетов на «Формулу-1»с Брэдом Питтом.

В соцсети несколько пользователей iPhone из США поделились скриншотами push-уведомлений из Apple Wallet, продвигающих ограниченную по времени акцию Apple Pay и компании по продаже билетов Fandango, которая предлагает скидку в $10 на покупку билетов на фильм «Формула-1».

«Насколько я могу судить, Apple теперь просто отправляет мне рекламу на экран в виде push-уведомлений, которые я отчаянно ненавижу и отключаю в каждом из приложений, которые пытаются это сделать», — написал один из пользователей.

Больше всего в этом случае раздражает то, что Wallet — это важное приложение для личных финансов, и отключить уведомления в этом случае не будет хорошей идеей.

К тому же Apple, похоже, игнорирует собственные правила, применяемые к приложениям App Store и предусматривающие, что push-уведомления не следует использовать для рекламных акций или прямого маркетинга, если пользователи явно не согласились на их получение для этих целей.

«Push-уведомления не следует использовать для рекламных акций или прямого маркетинга, кроме случаев, когда клиенты четко согласились на их получение через согласие, отображаемое в интерфейсе вашего приложения, и вы предоставляете пользователю способ отказаться от получения таких сообщений», — цитата из правил Apple для приложений в App Store.

Из плюсов здесь то, что подобные решения Apple сама же сделалала невозможными с бета-версией iOS 26, которая добавляет в приложение Wallet переключатель «Предложения и акции» — он позволяет подписываться или отказываться от получения специальных предложений и скидок, доступных от Apple и ее неуказанных партнеров.

«Формула-1» — это спортивная драма Джозефа Косински, в которой Брэд Питт предстает в роли опытного пилота гонок Сонни Хейса, который возвращается на трек после страшной аварии, чтобы стать наставником вундеркинда-новичка Джошуа Пирса (Дамсон Идрис). В украинском прокате фильм выйдет уже завтра, 26 июня, а трейлер можно посмотреть здесь.

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Источник: MacRumors, AndroidAuthority