Apple обвинила инженера Vision Pro в похищении «тысяч документов» — перед уходом к конкурентам

Apple обвинила своего бывшего старшего инженера Vision Pro Ди Лю в краже тонны конфиденциальной информации перед уходом в другую компанию.

В иске говорится о «тысяч файлов», которые Лю якобы скопировал на личное облачное хранилище за несколько дней до увольнения с помощью активных корпоративных учетных данных. Старший инженер при увольнении указал личные причины — уделить больше времени семье и сосредоточиться на здоровье — но на самом деле уже «нагрел место» у конкурентов Snap. Там он начал работать над очками дополненной реальности.

«Поскольку господин Лю не сообщил Apple, что увольняется, чтобы работать над продуктом другой компании, ему разрешили остаться в Apple на стандартный двухнедельный переходный период, а не сразу прекратить доступ к конфиденциальной информации Apple», — утверждается в иске.

Именно в этот период, по версии Apple, он массово копировал внутренние документы, вероятно, именно о Vision Pro. В компании утверждают, что системы безопасности заметили подозрительную активность, а журнал действий на рабочем ноутбуке показал, что Лю целенаправленно выбирал папки, переименовывал их и переносил в личный аккаунт. Также сообщается, что он намеренно удалил следы — стер часть файлов после загрузки.

Что именно он скопировал — Apple не знает точно. Но в иске указано, что объем и тип данных потенциально пересекается с разработками Snap в сфере AR-очков. Apple настаивает на возвращении всей украденной информации, компенсации убытков и доступе к устройствам Лю для проверки. Компания не выдвинула претензий к Snap как организации. Snap в свою очередь заявила, что «рассмотрела претензии Apple и не имеет оснований полагать, что они связаны с трудоустройством или поведением этого лица в Snap».

Иск подан в Высший суд округа Санта-Клара 24 июня. Это не первый случай, когда Apple обвиняет бывших сотрудников в похищении интеллектуальной собственности. Ранее компания подала в суд на экс-инженера iOS, который «сливал» данные о Vision Pro и другие продукты журналистам. Также под «юридические страдания» попал экс-руководитель и инженеры, которые основали стартап Rivos, а также работник, перешедший в китайскую компанию по разработке беспилотников. Один из бывших инженеров, который работал над Project Titanдаже получил реальный тюремный срок.

Джкерело: 9to5mac