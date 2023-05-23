В приложении «Дія» теперь можно обменять водительское удостоверение — заказать пластиковый документ или цифровое удостоверение

Министерство цифровой трансформации сообщило о новой услуге, реализованной в приложении «Дія». Отныне украинцы имеют возможность подать заявление о замене водительского удостоверения в приложении «Дія» и забрать готовый документ в сервисном центре МВД. Также можно вообще отказаться от пластикового документа и получить цифровое водительское удостоверение, которое действительно на территории Украины.

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Обменять или восстановить водительское удостоверение можно, если:

Истек срок действия имеющегося.

Документ потерян или уничтожен.

Надписи на бланке затерлись.

Водитель сменил личные данные.

По желанию владельца.

Чтобы воспользоваться новой услугой в приложении «Дія», нужно выполнить следующие действия.

авторизироваться в приложении нажать «Послуги» выбрать «Заміна посвідчення водія» выбрать причину замены выбрать сервисный центр, где удобно забрать документ подтвердить контактные данные и подписать заявление.

При заказе услуги в приложении медицинская справка о пригодности к управлению транспортными средствами НЕ прилагается.

После подачи заявки в течение 10 минут необходимо оплатить услугу, в противном случае заявление аннулируется. После этого остается только ожидать приглашения в выбранный сервисный центр, чтобы забрать новое пластиковое удостоверение. При заказе цифрового документа следует дождаться, когда «Дія» пришлет push-уведомление о его готовности. При этом иногда следует проверять статус заявки.

Чтобы воспользоваться новой услугой, необходимо обновить приложение «Дія» до актуальной версии.