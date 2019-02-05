Через год после Chrome разработчики Firefox тоже решили добавить блокировщик автоматически проигрывающегося контента

Компания Mozilla заявила, что её браузер Firefox начнёт автоматически блокировать видео и аудио с авто воспроизведением. Соответствующая функция будет добавлена позже в этом году в версии браузера Firefox 66 для ПК и Android, выход которых запланирован на 19 марта.

Как отмечает Mozilla, новая функция не позволит воспроизводить аудио или видео без подтверждения пользователя. Таким образом, для начала воспроизведения контента пользователю будет необходимо нажать на кнопку запуска воспроизведения или нечто подобное. В противном случае контент запускаться не будет. Судя по всему, данная функция затронет работу и сервисов, в которых пользователи привыкли к автоматическому запуску контента, включая YouTube и Netflix.

Однако пользователи смогут создать белый список сайтов, на которых не будет автоматически блокироваться воспроизведение контента. В адресной строке появится значок, уведомляющий о блокировке автоматического воспроизведения. Кликнув по нему, пользователь вызовет меню, в котором можно изменить настройки. Firefox не будет блокировать автоматический запуск контента на сайтах, которым пользователь предоставил доступ к камере и микрофону. Как правило, это сайты для проведения видео конференций.

Отметим, в начале прошлого года в браузере Chrome 64 компания Google внедрила функцию, которая позволяет пользователям предотвращать автоматическое воспроизведение видео на определённых сайтах. Затем в версии Chrome 66 этот механизм был доработан.

Источник: Engadget