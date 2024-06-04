Через пять лет 50% ПК будут с ARM-процессорами — говорят CEO ARM и Qualcomm

Генеральный директор ARM Holdings Рене Хаас ожидает, что к 2029 году более 50% ПК с Windows будут использовать процессоры на базе ARM вместо чипов x86, как сообщает Reuters. Такой же оценки придерживается CEO Qualcomm Криштиано Амон.

Вообще процессоры ARM иже некоторое время работают ПК. Но появление Qualcomm Snapdragon X Elite и Plus, которые способны конкурировать с господствующими x64-x86, может многое изменить. Оптимизма добавляет мощное сотрудничество Microsoft с экосистемой ARM в последнее время. Хаас отметил, что Microsoft очень предана Arm с точки зрения программного обеспечения.

«Рыночная доля ARM в Windows — я думаю, действительно, в следующие пять лет она может превысить 50%», — говорит Рене Хаас.

Пол Алкорн из Tom`s Hardware во время Computex 2024 спросил у главы Qualcomm Криштиано Амона, что он думает о словах Хааса. Амон подтвердил возможность того, что ARM за пять лет займет 50% рынка Windows-компьютеров, и даже сказал, что некоторые OEM-производители уже планируют в течение следующих трех лет до 60% своих продаж на компьютеры с Snapdragon.

«Ну, мне это нравится. Мы делаем всю работу [за них]», — ответил Амон под смех журналистов. — «Разные OEM-производители говорят немного по-разному. Например, мне нравятся некоторые вещи, которые они сказали во время телефонного разговора о прибыли. То, как они думают об этом, меняется. Некоторые говорят о 40-60% своих общих продаж за три года. Я также видел некоторых OEM-производителей, которые говорят о 50%, но это примерно такие возможности, какие мы имеем».

Работа Microsoft с ARM началась еще в эпоху Windows RT, но никогда не имела такой интенсивности и успеха. Благодаря постоянному развитию взаимодействие Microsoft с ARM в течение последнего десятилетия сейчас компания готова предоставить мощную поддержку разработчикам и клиентам.

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Однако 50% и более — это очень смелый прогноз для нескольких лет. Обычно люди консервативны в отношении своего компьютерного окружения, на психологическую адаптацию могут уйти годы. К тому же существует цикл замены компьютеров и ноутбуков, который в большинстве составляет 4-5 лет. Также есть конкуренция с процессорами AMD и Intel, которые тоже улучшают производительность и энергоэффективность.

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