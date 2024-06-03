Snapdragon идет на настольные ПК: «производительные и эффективные» процессоры Qualcomm появятся во всех формфакторах

Генеральный директор Qualcomm Кристиано Амон выступил на выставке Computex и детально рассказал о достижениях компании в сфере искусственного интеллекта благодаря Snapdragon X Elite и CoPilot+. Также важным анонсом стало то, что чипы Qualcomm появятся на настольных компьютерах.

Амон описал Snapdragon X Elite как «одно из самых значимых изменений в Windows». Ранее чипы Snapdragon обычно использовались в мобильных и маломощных устройствах. Но во время презентации Амон анонсировал, что Snapdragon X и CoPilot+ «выйдут на все формфакторы ПК». Напомним, Snapdragon X Elite поддерживает дискретные видеокарты, что теоретически позволяет использовать его даже в игровых ПК.

Qualcomm сотрудничает с партнерами, такими как Acer, Asus, Dell, HP, Lenovo, Microsoft и Samsung, чтобы выпускать широкий спектр ПК на базе Snapdragon. Многие из этих устройств будут доступны с 18 июня. На данный момент доступно уже более 20 Copilot+ PC с процессорами Snapdragon и NPU, которые предлагают производительность до 45 TOPS.

Такая производительность сейчас позволяет Snapdragon X Elite иметь самый быстрый NPU для ноутбуков и лучшую производительность на ватт. Amon утверждает, что Snapdragon X Elite и Snapdragon X Plus имеют одинаковую производительность ИИ. Более того, Snapdragon X Elite имеет 2,6-кратное превышение в показателе производительности на ватт по сравнению с Apple M3 и в 5,4 раза ─ по сравнению с Intel Core Ultra 7. В то же время ноутбуки с Snapdragon X Elite остаются более холодными по сравнению с моделями на базе процессора Intel Core Ultra 7 155H.

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По данным Qualcomm, чип Snapdragon X Elite объединил в себе высокую производительность и энергоэффективность. В однопоточном тесте Geekbench чип Snapdragon X Elite был на 51% быстрее, потребляя на 65% меньше энергии, чем Intel Core Ultra 9 185H. Также тест Speedometer 2.1 свидетельствует, что процессоры Qualcomm быстрее на 20% (Chrome) и 57% (Edge) по сравнению с Intel Core Ultra 7 155H. По сравнению с AMD Ryzen 7 7840HS улучшение составляет 39% (Chrome), 35% (Edge) при использовании Snapdragon X Elite.

Что касается автономности, Snapdragon X Elite имеет на 60% большее время работы от батареи для воспроизведения видео и на 70% для видео звонков, если сравнивать с Intel Core Ultra 7. Amon утверждает, что это обеспечивает вдвое большее время автономной работы.

Qualcomm и Microsoft активно сотрудничают относительно новой категории компьютеров Copilot+ PC. Они первыми получат процессоры Snapdragon X. Инструментарий Windows Copilot Runtime позволит разработчикам получить доступ к мощностям искусственного интеллекта и улучшить такие программы, как DaVinci Resolve (программа для редактирования видео) или Adobe Creative Cloud. С NPU Snapdragon X Elite магическая маска (для удаления элементов из видео) в DaVinci Resolve была в 4,7 раза быстрее, чем на 14-ядерном процессоре Intel (точная модель не указана).

Приложения работают на Snapdragon X, а не на традиционных процессорах на базе X86 / X86_64, благодаря эмулятору Prism, который обеспечивает высокую производительность на устройствах Snapdragon. На данный момент на Snapdragon X Elite протестировано более 1200 игр, в том числе некоторые игры AAA, от студий Activision, Blizzard, Epic, remedy, EA, Ubisoft и Xbox. Пока отсутствуют тесты производительности, зато Амон говорит об использовании NPU в будущих играх, где NPC смогут генерировать взаимодействия с помощью ИИ.

Источник: tomshardware