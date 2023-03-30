Одна на 10 000 лет. Солнечную систему поразила самая яркая в истории гамма-вспышка, ослепившая научное оборудование в космосе

Согласно сообщениям NASA, недавняя гамма-вспышка – масштабный энергетический выброс взрывного характера – была настолько яркой, что ослепила гамма-инструменты в космосе.

Что такое гамма-вспышка?

Гамма-вспышка – это, по сути, первое дыхание черной дыры.

Когда сверхмассивная звезда близится к завершению своей жизни и не производит достаточно топлива в ядре, чтобы поддерживать собственную массу – происходят две вещи. Во-первых, процесс порождает взрыв сверхновой звезды, а во-вторых, в огромном облаке остаточного газа и пыли рождается черная дыра.

За происходящим наблюдали много раз, но процесс все еще недостаточно изучен наукой – черная дыра выбрасывает две мощные струи гамма-излучения высокой энергии, движущиеся со скоростью, близкой к свету, в противоположных направлениях. Эти выбросы длятся несколько секунд, но они настолько яркие, что астрономы их могут увидеть. На сегодня зарегистрировано более 12 000 гамма-вспышек, и одна из таких поразила нашу Солнечную систему прошлой осенью.

Самая яркая гамма-вспышка в истории

Вспышка, классифицированная как GRB 221009A, была зарегистрирована 9 октября 2022 года. Она ослепила космические гамма-приборы, поэтому астрономы не смогли сразу зафиксировать силу ее яркости.

В течение нескольких месяцев ученые получили данные из других инструментов и повторно измерили яркость. Оказалось, что гамма-вспышка была в 70 раз ярче любого ранее зарегистрированного подобного события.

Камера Хаббла показала инфракрасное послесвечение GRB 221009A:

Исследователи проверили вероятность того, что подобное событие повторится, и высчитали, что оно происходит только раз в 10 000 лет.

«GRB 221009A, вероятно, была самой ярковй вспышкой рентгеновского и гамма-излучения со времен возникновения человеческой цивилизации», — сказал Эрик Бернс, доцент кафедры физики и астрономии Университета штата Луизиана в Батон-Руже.

Как ни странно, сама вспышка не была самой мощной в истории, а выглядела настолько яркой для нас из-за того, что ее узкие струи были направлены прямо на нашу Землю.

О своих выводах исследователи официально объявили в Отделе астрофизики высоких энергий Американского астрономического общества и опубликовали результаты в The Astrophysical Journal Letters.

В последующие несколько месяцев будут проведены дополнительные исследования с использованием космических телескопов Джеймса Уэбба и Хаббла и, вероятно, они помогут разгадать давнюю тайну — почему черные дыры вообще провоцируют гамма-вспышки. Согласно одной из теорий, струи приводятся в действие магнитным полем, которое черная дыра усиливала, когда начинала вращаться.

Источник: NASA, Insider