Новости IT-бизнес 04.02.2024 в 23:09 comment views icon

Члены совета директоров Tesla употребляли наркотики вместе с Маском, чтобы не огорчать миллиардера

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Андрей Русанов

Автор сайта ITC.ua

Члены совета директоров Tesla употребляли наркотики вместе с Маском, чтобы не огорчать миллиардера

Издание The Wall Street Journal утверждает, что Илон Маск фактически создал атмосферу давления среди друзей, деловых партнеров и руководства Tesla, которая побудила, в частности, членов совета директоров употреблять вместе с ним наркотики, чтобы оставаться в хороших отношениях с ним.

Ссылаясь на свидетелей, издание сообщает, что последние годы на вечеринках Маска замечали, как он употреблял кетамин в виде назального спрея и пил жидкий экстази из бутылки с водой. Нынешние и бывшие директора и члены правления Tesla и SpaceX, некоторые из которых инвестировали десятки миллионов долларов в компании Маска или имеют значительные опционы на акции, связанные со своими должностями, также употребляли наркотики.

Маск фактически создал культуру употребления наркотиков, в которой его ближайшие деловые партнеры боятся потерять свое богатство и социальный статус если расстроят миллиардера и откажутся употреблять с ним наркотики.

Отношения между Маском и его директорами были разоблачены и резко раскритикованы судьей из Делавера, сославшейся на конфликт интересов правления в своем решении о том, что компенсационный пакет Маска в $55 млрд был чрезмерным.

Некоторые друзья Маска и директора считали, что они должны принимать с ним запрещенные вещества, потому что иначе это могло бы огорчить его. Они также не хотели рисковать «потерей социального капитала» в виде нахождения в окружении Маска.

Ранее на обвинение в употреблении наркотиков Маск отреагировал в присущей ему манере в X: «Что бы я ни делал, я должен продолжать это делать!»

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Ранее сообщалось об опасениях руководство SpaceX из-за наркотиков и Маска, после встречи, на которую миллиардер прибыл с опозданием почти на час и невнятно произносил слова.

Правление компаний Илона Маска обеспокоено из-за возможного употребления им наркотиков

 

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