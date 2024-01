Правление компаний Илона Маска обеспокоено из-за возможного употребления им наркотиков

Руководство компаний Илона Маска озабочено из-за употребления им наркотических веществ. Об этом сообщили The Wall Street Journal анонимные источники, связанные с Маском и руководством.

В свое время Маск употреблял LSD, кокаин, экстази и психоделические грибы, в основном на приватных вечеринках. Люди, близкие к CEO Tesla и SpaceX, сообщили, что он продолжает употреблять наркотики, и, в частности, употребляет кетамин. В августе Маск заявил, что у него есть рецепт на использование препарата в качестве антидепрессанта.

После того как в сентябре 2018 года в подкасте Джо Рогана Маск курил марихуану, Пентагон пересмотрел федеральное разрешение безопасности, связанное с его ролью как CEO Space Exploration Technologies Corp., которая сертифицирована для запуска военных спутников-шпионов.

After that one puff with Rogan, I agreed, at NASA’s request, to do 3 years of random drug testing.

Not even trace quantities were found of any drugs or alcohol. @WSJ is not fit to line a parrot cage for bird 💩

— Elon Musk (@elonmusk) January 7, 2024