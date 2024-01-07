Новости IT-бизнес 07.01.2024 в 20:42 comment views icon

Правление компаний Илона Маска обеспокоено из-за возможного употребления им наркотиков

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Андрій Русанов

Автор сайту ITC.ua

Правление компаний Илона Маска обеспокоено из-за возможного употребления им наркотиков

Руководство компаний Илона Маска озабочено из-за употребления им наркотических веществ. Об этом сообщили The Wall Street Journal анонимные источники, связанные с Маском и руководством.

В свое время Маск употреблял LSD, кокаин, экстази и психоделические грибы, в основном на приватных вечеринках. Люди, близкие к CEO Tesla и SpaceX, сообщили, что он продолжает употреблять наркотики, и, в частности, употребляет кетамин. В августе Маск заявил, что у него есть рецепт на использование препарата в качестве антидепрессанта.

После того как в сентябре 2018 года в подкасте Джо Рогана Маск курил марихуану, Пентагон пересмотрел федеральное разрешение безопасности, связанное с его ролью как CEO Space Exploration Technologies Corp., которая сертифицирована для запуска военных спутников-шпионов.

«После той одной затяжки с Роганом я согласился по просьбе NASA провести 3 года случайного тестирования на наркотики. Не были найдены даже следы каких-либо наркотиков или алкоголя», — написал Маск в воскресенье в X.

Алекс Спиро, адвокат миллиардера, говорит, что его клиент «регулярно и случайно проходит тестирование на наркотики в SpaceX и никогда не проваливал тест.

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SpaceX – единственная американская компания, которой разрешено транспортировать астронавтов NASA на Международную космическую станцию ​​и обратно. В последние годы Пентагон также активизировал закупки запусков у компании, а в июне заключил контракт со Starlink по поддержке украинских военных.

Линда Джонсон Райс, ставшая директором Tesla в 2017 году, не баллотировалась на переизбрание через два года из-за разочарования поведением Маска и ее беспокойства по употреблению им наркотиков.

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Маск контролирует шесть компаний: Tesla, SpaceX и X, The Boring Co., Neuralink и xAI. С состоянием в размере $219,4 млрд он занимает первое место в рейтинге Bloomberg Billionaires Index.

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Источники: The Wall Street Journal, Bloomberg

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