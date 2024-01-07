Правление компаний Илона Маска обеспокоено из-за возможного употребления им наркотиков

Руководство компаний Илона Маска озабочено из-за употребления им наркотических веществ. Об этом сообщили The Wall Street Journal анонимные источники, связанные с Маском и руководством.
В свое время Маск употреблял LSD, кокаин, экстази и психоделические грибы, в основном на приватных вечеринках. Люди, близкие к CEO Tesla и SpaceX, сообщили, что он продолжает употреблять наркотики, и, в частности, употребляет кетамин. В августе Маск заявил, что у него есть рецепт на использование препарата в качестве антидепрессанта.
После того как в сентябре 2018 года в подкасте Джо Рогана Маск курил марихуану, Пентагон пересмотрел федеральное разрешение безопасности, связанное с его ролью как CEO Space Exploration Technologies Corp., которая сертифицирована для запуска военных спутников-шпионов.
After that one puff with Rogan, I agreed, at NASA’s request, to do 3 years of random drug testing.
Not even trace quantities were found of any drugs or alcohol. @WSJ is not fit to line a parrot cage for bird 💩
— Elon Musk (@elonmusk) January 7, 2024
«После той одной затяжки с Роганом я согласился по просьбе NASA провести 3 года случайного тестирования на наркотики. Не были найдены даже следы каких-либо наркотиков или алкоголя», — написал Маск в воскресенье в X.
Алекс Спиро, адвокат миллиардера, говорит, что его клиент «регулярно и случайно проходит тестирование на наркотики в SpaceX и никогда не проваливал тест.
Вакансии
Журналіст, автор історій про IT, бізнес та людей в MC.today MC.today
Frontend developer (React) Go Interactive
Back-End Engineer (Python) Go Interactive
SpaceX – единственная американская компания, которой разрешено транспортировать астронавтов NASA на Международную космическую станцию и обратно. В последние годы Пентагон также активизировал закупки запусков у компании, а в июне заключил контракт со Starlink по поддержке украинских военных.
Линда Джонсон Райс, ставшая директором Tesla в 2017 году, не баллотировалась на переизбрание через два года из-за разочарования поведением Маска и ее беспокойства по употреблению им наркотиков.
Маск контролирует шесть компаний: Tesla, SpaceX и X, The Boring Co., Neuralink и xAI. С состоянием в размере $219,4 млрд он занимает первое место в рейтинге Bloomberg Billionaires Index.
Маск снова заговорил о водоплавающем Cybertruck — обещает «мод-лодку»
Источники: The Wall Street Journal, Bloomberg