Что если Земля внезапно перестанет вращаться? Вот объяснение от геоученых

Максимальная скорость вращения Земли на экваторе составляет примерно 464 м/с, и внезапная остановка приведет к тому, что вы слетите с места со скоростью несколько тысяч километров в час.

Джозеф Леви, доцент кафедры наук о Земле и окружающей среде в Колгейтском университете, объясняет, что согласно первому закону инерции Ньютона, вы будете лететь на восток со скоростью почти 1700 км/ч, и независимо от того, где приземлиться (земля или океан) сила удара почти наверняка не оставит вам шансов для жизни.

«Вода тоже почувствует это внезапное ускорение», — говорит Леви (так что перед столкновением вы, скорее всего, услышите хлюпанье океана вокруг).

Деревья, несмотря на свои корни, также вряд ли удержатся на месте, как и здания. Инерция, которая будет толкать все это на восток после внезапной остановки Земли, будет сильнее раствора, содержащего кирпичи, поэтому все они должны разлететься.

Другое дело, если бы вы в это время находились в Антарктиде, поскольку на полюсах скорость вращения достигает 0 км/ч. Остановка планеты могла бы обойтись вам всего в несколько синяков, если бы вы стояли примерно в 10 километрах от полюсов.

В то же время Леви говорит, что внезапной остановки Земли вряд ли следует ожидать:

«В природных системах действительно ничего не останавливается мгновенно».

А что, если речь пойдет о постепенном замедлении — несколько дней или недель? Это, вероятно, удержало бы вас от кружения в небе, но все равно принесло много проблем.

«В течение года половина планеты находилась бы в ночи, тогда как другая была полностью освещена. С последовательным дежурством», — говорит Леви.

То есть продолжительность дня вместо 12 часов составляла бы 6 месяцев. Солнце, которое палило бы непрерывно, поджарило бы все окружающие культуры, а значительная часть воды под его постоянным воздействием просто-напросто испарилась бы. Ночь в полгода также не предвещает ничего хорошего — отсутствие света и тепла, также, скорее всего, уничтожит много растений, а вода скроется под огромным ледяным покровом.

Возможно, вам также придется столкнуться с неожиданной погодой. На нынешней Земле, которая, к счастью, все еще обращается, большая часть солнечного излучения попадает на экватор планеты.

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«Теплый воздух поднимается над экватором и опускается над полюсами после охлаждения», — сказал Леви (океанические течения придерживаются подобного цикла «вверх-вниз»).

Но когда только половина Земли получает интенсивный солнечный свет в течение нескольких месяцев, планета получает второй, боковой температурный градиент, что делает прогноз погоды вдвое сложнее.

«Ветры будут бегать через терминатор [линия, отделяющая освещенную (дневную) и неосвещенную (темную) части небесного тела], поворачивая холодный воздух с ночной стороны, где он будет нагреваться и подниматься на дневной стороне», — добавил Леви.

Влиять на замедление Земли может и наш спутник. Речь идет о процессе так называемого «приливного торможения» — гравитация Луны создает бесконечно малое сопротивление вращению нашей планеты, поэтому каждый век вращение Земли замедляется дополнительно на 2,3 миллисекунды, согласно NASA.

Но вряд ли Луна когда-нибудь полностью остановит Землю.

«Земля намного больше Луны и, как следствие, имеет гораздо больший угловой момент», — сказал Леви.

В то же время, как один из способов замедления Земли Леви называет использование ее как гигантского источника энергии. К примеру, теоретически мы могли бы использовать планету как систему маховика, накапливая кинетическую энергию от ее вращения для удовлетворения наших энергетических потребностей.

«Если вы используете вращающийся импульс планеты, чтобы удовлетворить все потребности человека в энергии, все равно понадобится примерно 1 миллион лет, чтобы замедлить планету до полной остановки», — сказал Леви.

Источник: Business Insider