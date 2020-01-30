Что-то пошло не так: Запланированную на сегодня презентацию приложения «Дія» перенесли в последний момент

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Министерство цифровой трансформации Украины (Минцифры) активно работает над созданием мобильного приложения «Дія» в рамках нашумевшей инициативы «Держава в смартфоні». Приложение уже доступно для тестирования некоторым пользователям, а на сегодня, 30 января, был запланирован полноценный запуск приложения для всех желающих. Но что-то пошло не так.

Поздно вечером 29 января на странице Минцифры в социальной сети Facebook появилось уведомление о переносе презентации приложения «Дія».

«Вынуждены сообщить, что презентация мобильного приложения «Дія» и национальной онлайн-платформы «Дія. Цифрова освіта», запланированная на завтра, 30 января, переносится и состоится через неделю. Новую дату мы сообщим чуть позже. Искренне извиняемся за неудобства и благодарим за понимание и поддержку!» — говорится в сообщении Минцифры.

Добавим, национальная образовательная платформа цифровой грамотности «Дія: Цифрова освіта» начала работать с 21 января, но пока доступна лишь в тестовом режиме.

Ведомство не стало уточнять, что именно стало причиной задержки и переноса презентации приложения. Скорее всего, пока что в нём существуют ошибки. В комментариях под публикацией один из пользователей, назвавшийся одним из первых бета-тестеров, сообщил об имеющейся проблеме. По его словам, фото для водительского удостоверения так и не подтянулось из всех источников, даже несмотря на то, что недавно им была получена новая категория для прав, и в базу была добавлена новая фотография. Также он пишет, что его обращение в бот для обратной связи в Telegram так и не помогло исправить данную проблему.

Также Минцифры не называет новую дату проведения презентации приложения, ограничившись не очень конкретной фразой «через неделю». Новая дата будет оглашена дополнительно.

ОБНОВЛЕНО: Презентацию мобильного приложения «Дія» и национальной онлайн-платформы «Дія. Цифрова освіта» перенесли из-за состояния здоровья вицепремьер-министра, министра цифровой трансформации Михаила Федорова. Об этом журналистам сообщил министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

«Заболел Михаил, вице-премьер, он, кажется, в реанимации. Я точно не знаю, насколько я понял, это реально вопрос состояния здоровья», — сказал министр, отвечая на вопрос о причине переноса презентации мобильного приложения.

В то же время в Министерстве не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о том, что Федоров находится в больнице.

Источник: Facebook, Hromadske