Чтобы справиться с падением продаж, Apple планирует весной представить новые iPad Pro и iPad Air и 13- и 15-дюймовые MacBook Air M3.

Apple, стремясь остановить падение продаж компьютеров Mac и планшетов iPad, готовит несколько новых моделей и обновлений к началу следующего года или весной, сообщает Bloomberg.

По словам людей, попросивших не называть их имен, поскольку продукты еще не были анонсированы, эти усилия содержат обновление iPad Air, iPad Pro и MacBook Air на 13 и 15 дюймов. Новый iPad Air впервые будет доступен в двух размерах, модель Pro получит OLED-экраны. А MacBook Air будут оснащены более новым процессором M3.

Компьютеры Mac и iPad вместе составляют 15% доходов Apple и особенно сильно пострадали от падения потребительских расходов на технику. Падение iPad усложняется отсутствием новых моделей. Фактически, 2023 станет первым календарным годом в истории продукта, когда не будет выпущено ни одной новой версии.

В прошлом квартале продажи компьютеров Mac упали на 34% до $7,61 млрд, а доходы от продажи iPad — на 10% до $6,44 млрд. Они вместе составляют все меньшую часть общего объема продаж Apple, растут сервисы.

Apple надеется, что новые модели помогут оживить спрос на следующий год. Ожидается, что iPad и аксессуары к нему появятся на рынке примерно в конце марта вместе с iPadOS 17.4. Компьютеры Mac разрабатываются вместе с MacOS 14.3. Это обновление программного обеспечения, вероятно, будет выпущено между концом января и февралем, но компьютеры не раньше марта.

iPad Air, являющийся планшетом компании среднего уровня, в настоящее время комплектуется 10,9-дюймовым экраном. В следующем году компания планирует выпустить версию с диагональю 12,9 дюйма, что соответствует размеру крупнейшего iPad Pro. Дополнительный размер диагонали для iPad Air является частью стратегии предложения большего количества опций по разным ценам. Это позволит потребителям получить больший дисплей без необходимости платить за iPad Pro, который стоит на несколько сот долларов больше. Этот подход будет повторять стратегию Apple по MacBook Air и MacBook Pro.

Теперь запланировано, что новые модели Pro будут анонсированы одновременно с iPad Air. Экраны OLED дадут планшетам компании ту же технологию отображения, которая используется в iPhone с 2017 года. Топовые версии планшета получат чип M3, представленный в октябре в MacBook Pro.

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Новый iPad Pro от Apple станет первой модернизацией продукта с момента представления текущего дизайна в 2018 году. Ранее компания уже вносила меньшие изменения в линейку, в том числе, переносила чипы с компьютеров Mac и добавляла новые камеры. Эти более дорогие планшеты, цена которых может превышать $2,000, являются ключевой частью попытки Apple получить больший доход от iPad.