CNBC: Tesla тайком разрабатывает собственные аккумуляторы для уменьшения зависимости от Panasonic





Как известно, Tesla и Panasonic — давние бизнес-партнеры. Последняя выступает поставщиком аккумуляторов для батарей автомобилей Tesla и является совладельцем совместного завода по выпуску аккумуляторных батарей для дома и электромобилей Tesla Gigafactory 1. Но вот сейчас стало известно, что Tesla тайно разрабатывает собственные аккумуляторы для электромобилей, а также технологии их производства, чтобы в перспективе снизить зависимость от Panasonic. Об этом пишет CNBC со ссылкой на действующих и бывших сотрудников компании.

Разработка ведется в секретной исследовательской лаборатории Tesla, расположенной неподалеку от завода компании во Фримонте, где собираются автомобили Model 3, Model S и Model X.

По словам собеседников издания, исследовательская команда Tesla разрабатывает прототипы литий-ионных аккумуляторов и сопутствующее производственное оборудование для их производства в больших объемах. В мае 2019 года Tesla разместила вакансии инженеров, занимающихся разработкой аккумуляторов, что также косвенно подтверждает эти сведения.

Увы, пока нет никаких подробностей, позволяющий судить об успехах Tesla в этом исследовательском проекте. Но выгоды, если в конечном итоге Tesla разработает собственные аккумуляторы, которые должны быть лучше нынешних моделей Panasonic, и наладит их массовое производство, вполне очевидны. И здесь речь не только о финансовой выгоде. В теории за счет оптимизаций по части аккумуляторов автомобили Tesla смогут разгоняться еще быстрее и проезжать на одном заряде аккумулятора большие дистанции.

Понятно, что сейчас не может быть и речи о прекращении сотрудничества Tesla и Panasonic. По крайней мере, в краткосрочной перспективе. Автомобильный бизнес Илона Маска находится в слишком большой зависимости от японского производителя. Больше похоже на то, что Tesla готовит запасной план на всякий случай, что является вполне разумный решением, ведь полная зависимость от одной компании — это весьма рискованно. К тому же, в свете последних событий этот шаг выглядит вполне логичным.

Напомним, в начале этого года Panasonic договорилась о создании совместного предприятия по выпуску аккумуляторов для электромобилей с Toyota, а спустя несколько месяцев отказалась от первоначального инвестиционного плана по расширению производственных мощностей Gigafactory 1.

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