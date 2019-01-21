Toyota и Panasonic создадут совместное предприятие по выпуску аккумуляторов для электромобилей

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Компании Toyota Motor и Panasonic намерены создать совместное предприятие, которое займется выпуском аккумуляторных батарей для электромобилей, сообщает издание Nikkei со ссылкой на осведомленные источники. Причем в данном случае речь о фактически заключенной сделке.

Источник пишет, что стороны уже обо всем договорились, а официальное объявление о сделке может состояться уже на этой неделе.

По предварительным данным, Toyota получит 51% акций новообразованного СП, а Panasonic, которая сейчас является партнером Tesla по выпуску аккумуляторных батарей для автомобилей компании Илона Маска, достанется оставшиеся 49%. Как будет называться новое СП Toyota и Panasonic, пока неизвестно. Зато известные некоторые другие весьма занимательные подробности.

В частности, говорится, что Panasonic передаст СП пять новых производств, расположенных в Японии и Китае, на баланс нового СП.

Одной из целей сотрудничества является разработка нового поколения аккумуляторных батарей, в том числе и твердотельных аккумуляторов, отличающихся на фоне широко распространенных сегодня литий-ионных аккумуляторов с жидким или гелеобразным электролитом более высокими удельной емкостью, сроком службы и безопасностью.

Главная цель сотрудничества — это снижение производственных издержек и затрат путем наращивания объемом выпуска аккумуляторных батарей для электромобилей.

Уже к 2020 году партнеры планируют освоить серийный выпуск элементов питания для аккумуляторов, которые в 50 раз превзойдут по емкости те, что сейчас используются в гибридных транспортных средствах. Эти аккумуляторы будут поставляться компаниям Toyota Daihatsu Motor, Mazda Motor, Honda Motor и Subaru.

Напомним, в 2017 году Toyota обещала в ближайшие пять лет выпустит электромобиль на твердотельных аккумуляторах, который будет заряжаться за несколько минут

Источник: Nikkei