Concord повезло: печально известная игра все же появится в сериале Secret Level от Amazon Prime

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Несмотря на внезапное закрытие шутера Concord, эпизод о нем все-таки войдет в анимационный сериал Secret Level, посвященный миру видеоигр.

Многопользовательский шутер Concord стал одной из самых громких неудач в гейм-индустрии этого года. Разработчики из Firewalk Studios вынуждены были закрыть игру всего через две недели после запуска из-за катастрофически низкого количества игроков. Студия даже вернула деньги всем, кто успел приобрести Concord.

Анимационный сериал Secret Level / «Секретный уровень» от создателей «Любовь, смерть и роботы» расскажет 15 оригинальных историй из мира видеоигр. Проект охватит такие франшизы как Armored Core, Dungeons & Dragons, PAC-MAN, Warhammer 40,000 и другие. Эпизод о Concord планировали как своеобразную рекламу игры, но судьба распорядилась иначе.

По информации IGN, которая ссылается на источник, близкий к производству, Amazon решил сохранить эпизод о Concord в сериале. Компания официально это не подтвердила, но, вероятно, значительные инвестиции в создание эпизода повлияли на такое решение. Это позволит зрителям увидеть, какой могла бы быть игра, если бы ее разработка сложилась успешнее.

Премьера Secret Level на Prime Video запланирована на 10 декабря этого года.

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Источник: Eurogamer

Раздел Игры выходит при поддержке ?

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