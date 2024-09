Физические копии Concord после закрытия игры продают, как «эксклюзивы» — с ценой до $25 000 на eBay

Изначально Concord продавался по $39,99 в розницу, однако после закрытия геройского шутера цены на «запечатанные» копии подскочили в разы.

PlayStation и Firewalk Studios объявили о закрытии Concord всего через 2 недели после запуска — причиной стали негативные отзывы и чрезвычайно низкая популярность с пиком в 697 одновременных игроков.

Серверы Concord выключат уже завтра 6 сентября, тогда как игроки, которые приобрели Concord в цифровых магазинах для PlayStation 5 или ПК, получат полное возмещение средств. Владельцам физических версий предлагали обращаться за возвратом средств непосредственно к розничным продавцам, однако некоторые решили подзаработать на ситуации, продавая игру, как нечто вроде эксклюзива.

Сейчас на eBay физические издания Concord продают за бешеные деньги — учитывая начальную цену $39,99 в розницу. Издание playstationlifestyle проверило результаты поиска в магазине по запросу «Concord PS5» и увидело около 59 предложений. Большинство копий продаются по $100-200, в то время как один, самый самоуверенный продавец, предложил цену в $25 000.

Выросла и стоимость тематического контроллера Concord PS5 DualSense — от $160 до $400.

Prices for sealed copies of the game and controllers for Concord have skyrocketed on eBay following the announcement of the game’s cancellation pic.twitter.com/KtrNiSgzFs

— Dexerto (@Dexerto) September 5, 2024