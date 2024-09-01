Провал года: шутер Concord от Sony имеет пик 697 одновременных игроков, сокрушительные отзывы и низкие продажи

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Concord, последний шутер от Sony и дебютный проект студии Firewalk Studios, стал масштабным провалом всего через неделю после выпуска. Количество игроков и покупателей чрезвычайно низкое.

Concord вышел 23 августа 2024 года для PlayStation 5 и ПК. Шутер дает игрокам различных героев с особыми способностями на выбор и отправляет их в матчи 5 на 5 в различных режимах. Несмотря на большие надежды Sony на игру, реальность ужасна. По данным SteamDBс момента релиза Concord имел только до 697 одновременных игроков и около сотни обычно. Иронично для игры, в которой нужно искать компанию для матчей.

Игроки PS5, разумеется, не включены в статистику SteamDB. Но с учетом рейтинга 62 на Metascore и оценки пользователей 1,8 на основе 694 отзывов, маловероятно, что показатели PS5 намного лучше.

Решение предлагать Concord за $40 (1199₴) подверглось резкой критике геймеров — в конкурентные геройские шутеры, такие как Apex Legends или Overwatch 2, можно играть бесплатно. Дизайн персонажей многими признан непривлекательным, но хуже всего воспринимают политически-идейный подтекст игры.

Продажи тоже плохие по крайней мере по состоянию на 26 августа. Аналитик Саймон Карлесс, автор информационного бюллетеня GameDiscover.co, подсчитал, что общие продажи Concord составляют лишь около 10 тыс. копий в Steam и 15 тыс. на PlayStation.

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Напомним, Apex Legends имела на пике 624 тыс. одновременных игроков. Более старая игра Team Fortress 2 все еще имеет 50-60 тыс. активных игроков Новая игра Deadlock от Valve имеет пик свыше 160 тыс. игроков. Если не случится чуда, Concord может стать для Firewalk Studios первым и последним проектом.

Источники: Notebookcheck, IGN

Раздел Игры выходит при поддержке ?

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