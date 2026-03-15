Microsoft признает: критическая ошибка в Windows 11 может заблокировать доступ к диску С:

Microsoft подтвердила критическую ошибку в Windows 11, из-за которой некоторые пользователи не могут получить доступ к диску C:. Проблема возникает после обновления безопасности за февраль 2026 года (KB5077181) и в основном касается ноутбуков Samsung.





При попытке обращения к диску появляется сообщение «C: не доступен — Доступ запрещен». Microsoft в своей официальной справке отмечает, что ошибка может быть связана с приложением Samsung Share, однако это пока не подтверждено.

«Microsoft получила сообщение о проблеме, когда некоторые модели устройств Samsung теряют доступ к диску C: после установки обновления безопасности за февраль 2026 года (KB5077181) и последующих обновлений. Пользователи могут получить ошибку «C: не доступен — Доступ запрещен», что препятствует доступу к файлам и блокирует запуск некоторых программ, включая Outlook, приложения Office, веб-браузеры, системные утилиты и Quick Assist», — говорится в сообщении Microsoft.

Известно, что проблема блокирует доступ к жесткому диску и многим программам, включая Office и веб-браузеры. Сначала о баге сообщили пользователи Reddit:

«Ноутбуки Samsung Galaxy Book испорчены обновлением Windows? Вчера несколько ноутбуков в компании, где я работаю, начали показывать сообщение «C: диск не доступен. Доступ запрещен». Просмотрел и нашел несколько сообщений, указывающих на приложение Galaxy Book Experience. Обратил внимание, что это началось после того, как эти ноутбуки установили обновление безопасности Windows KB5079473. Пока это только Samsung Galaxy Books. Через некоторое время некоторые драйверы перестают работать, например тачпад, даже PowerShell не открывается, потому что его бинарные файлы находятся на диске C. Ноутбук находится в домене Active Directory и даже не позволяет изменить NTFS-права диска C с помощью учетных данных администратора», — написал редактор Ok-Net428.

По данным Microsoft и Neowin, ошибка затрагивает только последние версии Windows 11, а регионы с подтвержденными случаями включают Бразилию, Португалию, Корею и Индию.





«Проблема возникает на пораженных устройствах, когда пользователи выполняют обычные действия, такие как доступ к файлам, запуск программ или выполнение административных задач, и не требует каких-либо специальных действий пользователя сверх рутинных операций. В некоторых случаях пользователи также не могут повысить привилегии, удалить обновления или собрать журналы из-за ошибок разрешений. Последние исследования указывают, что проблема может быть связана с приложением Samsung Share, хотя корень проблемы еще не был полностью подтвержден», — пишет Microsoft.

Для пострадавших пользователей доступ к файлам, запуск программ или выполнение административных действий может вызвать ошибку, делая систему фактически непригодной для работы.

Microsoft работает над исправлением в сотрудничестве с Samsung и сообщает, что обновления появятся, «когда будет больше информации». На Reddit подтверждают проблему и предлагают пути ее решения:

«Я и мой друг сталкиваемся с точно такой же проблемой! Я пробовал все и до сих пор не могу получить доступ к C: или к любым приложениям/программам с правами администратора! PS: оба Galaxy Book 4», — говорит юзер Fun-Day4365.

Предлагают, в частности, следующее:

«Вы должны войти под учетной записью Administrator, перейти на диск C, открыть свойства, вкладку Security и убедиться, что в списке присутствуют Authenticated Users и Administrators. Если их нет, добавьте их и предоставьте полный контроль», — советует Nachito206x.

Временно пользователи могут откатить обновление через Settings > Windows Update или приостановить установку обновления за февраль 2026 года.

«Проблема возникает после обновления приложения Samsung. Мы определили основную причину как приложение Galaxy Connect. Это не связано с мартовским патчем безопасности. Дайте знать, если требуется более подробное объяснение или шаблон для уведомления команды или пользователей», — комментирует Independent-Rice6521.

Также пользователи Reddit предлагают обходные решения, в частности изменение владельца диска C:, что помогло некоторым пострадавшим, но эти методы несут риски и требуют осторожности.

«То же самое произошло с 2 ноутбуками Samsung в моей компании вчера. Решили, войдя как администратор, взяв на себя собственность диска C и вручную восстановив стандартные права диска, используя другой ноутбук в качестве образца», — замечает Трипвуд70.

Что касается пострадавших систем, проблема затронула только версии Windows 11 24H2 и 25H2. Если вы используете Windows 10 или Windows 11 23H2 и более старые версии, проблема не должна влиять на ваше устройство Samsung.





Источник: TechRadar, NeoWin