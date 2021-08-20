COVID-сертифікати стали доступні на iOS
Про доступність COVID-сертифікатів в iOS-версії застосунку «Дія» повідомила Мінцифра в офіційному Telegram-каналі. Послуга з’явилася в версії 3.0.1
Міністерство отримало офіційне підтвердження від AppStore (апдейт пройшов перевірку та вже доступний в офіційному магазині Apple). Тепер власники iOS, які пройшли повний курс вакцинації, зможуть згенерувати свій COVID-сертифікат у Дії. Потрібно лише оновити застосунок до свіжої версії 3.0.1.
Учасникам бета-тесту потрібно видалити тестову версію Дії та оновити застосунок в App Store.
Як будуть працювати COVID-сертифікати, які напередодні визнав ЄС, ми розповідали у ранковій новині.
Мінцифри та МОЗ повідомили деталі запуску COVID-сертифікатів в «Дії», які визнав ЄС