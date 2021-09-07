COVID-сертифікати в «Дії» після закінчення строку дії можна буде перевипустити





Опцію перевипуску цифрових сертифікатів про вакцинацію від COVID-19 в «Дії» після закінчення їх строку дії повідомив голова Національної технічної групи експертів з імунопрофілактики Федір Лапій у Facebook-групі «COVID-19 в Україні».

Цифрові сертифікати про вакцинацію від COVID-19 з’явились в «Дії» 20 серпня і за перший тиждень їх згенерували майже 300 тис. українців. Водночас в соцмережах деякі користувачі досі скаржаться на труднощі з отриманням послуги. Термін дії сертифікатів — 180 днів з моменту генерації.

У коментарях до допису щодо невизначеності у питанні чинності ковідних сертифікатів Федір Лапій повідомив, що цифрові документи можна буде перевипустити, додавши, що відповідне рішення вже прийнято. Виходить, що ковідні сертифікати мають необмежений строк дії.

Але ця заява суперечить раніше оприлюдненій офіційній інформації — на релізі у Кабміні повідомляли, що строки дійсності сертифікати прописані відповідно до міжнародних вимог і вони можуть як змінюватися залежно від даних медичних досліджень, так і відрізнятися залежно від країни.

Ніяких деталей голова Національної технічної групи експертів з імунопрофілактики не повідомив, тому варто дочекатися офіційної інформації від МОЗ чи Мінцифри, які відповідають за функціональність.