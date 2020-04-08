ЦИК тестирует онлайн-сервис быстрой смены места голосования, а Минцифры активно разрабатывает систему интернет-выборов

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Центральная избирательная комиссия Украины (ЦИК) тестирует функцию смены места голосования онлайн. Об этом сообщил в своем канале в Telegram министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Больше никаких подробностей министр не сообщил, так что неясно, на каком этапе находится разработка соответствующего сервиса и когда состоится его официальный запуск. С другой стороны, министр с уверенностью заявляет, что на следующих парламентских и президентских выборах украинцы смогут менять место голосования «за пару минут из дому». То есть, услуга точно должна заработать к 2024 году, когда по плану должны состояться следующие выборы.

Одновременно министр цифровой трансформации выразил надежду, что к этому моменту появится и возможность голосовать онлайн. В частности, он подтвердил, что ее разработка продолжается.

Напомним, буквально вчера в «Дії» стартовал бета-тест электронных паспортов, которые, как было оговорено ранее, и обеспечат техническую возможность голосовать на выборах с помощью смартфона через интернет. Что же касается правовой составляющей, Минцифры совместно с ЦИК и депутатами уже готовят соответствующий законопроект.

Источник: Михаил Федоров Telegram