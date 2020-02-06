Вторые после Эстонии. Украина введет электронные паспорта в марте, а в будущем украинцы смогут голосовать на выборах через интернет





Пожалуй, второй по значимости анонс сегодняшней презентации мобильного приложения «Дія», как мы уже упоминали, — это предстоящий запуск цифрового образа паспорта. Для ясности, на самом деле речь о двух документах — биометрическом загранпаспорте и внутренней ID-карты, которая с недавних пор может выступать носителем электронной подписи. Около двух недель назад нам обещали запуск цифровых копий этих документов в приложении «Дія» до конца следующего месяца, на презентации назвали новые сроки — март. То есть, услуга задержится на месяц (как минимум).

После того, как на базе «Дії» запустят электронный паспорт, Украина станет второй страной в мире с электронными паспортами. И хотя на презентации этого не сказали, нам хорошо известно, какая страна первой ввела электронные паспорта. Да, это Эстония, чья система электронного правительства по праву считается одной из лучших.

Если помните, в прошлом году почти половина избирателей на парламентских выборах в Эстонии проголосовала через интернет. И тут мы подошли к еще одному важному объявлению — выступая на сцене президент Владимир Зеленский пообещал в будущем предоставить украинцам возможность голосовать на выборах с помощью смартфона через интернет. Увы, никаких сроков он не сообщил, отметив лишь, что в будущем такая возможность обязательно появится.

На всякий случай продублируем ранее публиковавшийся список того, для чего можно будет использовать электронный паспорт вместо обычного.

для путешествий железнодорожным или воздушным транспортом в пределах страны;

на почте;

при получении медицинских и банковских услуг;

когда надо предъявить правоохранительным органам и полицейским документ, удостоверяющий личность;

при получении административных, гостиничных, телекоммуникационных и библиотечных услуг;

чтобы пройти систему охраны на входе в административное здание;

в случае возврата уплаченной за товар денежной суммы;

при покупке алкогольных, слабоалкогольных напитков, вин и табачных изделий, когда надо подтвердить возраст.

Также стоит оговорить, что полноценной заменой обычному загранпаспорту электронный не станет и использовать смартфон для путешествий в другие страны не выйдет.