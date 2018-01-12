Данные ExoMars указывают, что человек сможет совершить только один полет к Марсу без существенного риска для здоровья

Американское космическое агентство NASA планирует пилотируемый полет к Марсу не раньше 2030-х годов, но пока неясно, планируется ли высадка. В то же время Илон Маск собирается отправить человека на Марс в 2024 году. Между тем появились результаты нового исследования, указывающие на то, что больше одного раза за жизнь слетать на Красную планету человек не сможет. Все дело в максимально допустимой дозе радиации.

Международная группа ученых, изучив данные с аппарата Trace Gas Orbiter миссии ExoMars, пришли к выводу, что за время полета на Марс и обратно человек получит примерно 60% от максимально допустимой для космонавта за всю его карьеру дозы радиации.

В среднем, космонавт, путешествующий примерно год к Марсу, получит примерно 0,7 зиверта ионизирующего излучения (около 73 рентген). Космонавты на борту МКС получают примерно 0,3 зиверта в год, а на Земле годовая доза, которую получает человек, составляет около 2,4 миллизиверта. Как показывают расчеты ученых, одно путешествие к Марсу по самому быстрому маршруту «съест» чуть больше половины от максимальной общей дозы радиации, допустимой для космонавтов за всю карьеру.

Собранные учеными данные указывают, что уровень радиации в открытом космосе был примерно на 20% выше, чем во время полета Curiosity, что связывают с уровнем солнечной активности. Также говорится, что уровень радиации на орбите Марса был еще выше, причем уровень облучения очень сильно зависел от того, закрывала ли планета аппарат миссии от солнечного ветра.

Источник: nplus1