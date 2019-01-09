Dell привезла на CES 2019 новый ноутбук-трансформер Inspiron 7000 с креплением для стилуса в шарнире

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Помимо ультракомпактного ноутбука XPS 13 компания Dell также продемонстрировала на выставке CES 2019 и другие новые ноутбуки. О модели Latitude 7400 с автономностью до 24 часов мы писали в одном из предыдущих материалов. В этот раз речь пойдёт о трансформируемом устройстве 2-в-1 Inspiron 7000.

Как отмечает производитель, новинка получила улучшенный функциональный дизайн, который подразумевает первое полноразмерное крепление для стилусов Active Pen в шарнире. Цифровое перо защёлкивается на месте в раскрытом положении, а когда ноутбук закрыт, то ручка остается надежной закрепленной внутри.

Корпус изготовлен из алюминиевого сплава. Устройство доступно в виде моделей с сенсорными экранами диагональю 13 и 15 дюймов, в том числе с поддержкой разрешения 4K. Обе версии оснащены процессорами Intel Core 8-го поколения и технологией Adaptive Thermal. Она призвана регулировать профиль производительности в зависимости от того, в каком положении пользователь держит ноутбук. Таким образом, устройство меньше греется, если смотреть фильм и держать трансформер на коленях, но когда пользователь работает за столом, то ноутбук работает на полной мощности для обеспечения максимальной производительности.

Кнопка включения питания объединена со сканером отпечатков пальцев. 15-дюймовая модификация Inspiron 15 7000 помимо увеличенного дисплея также предлагает полноразмерный цифровой клавиатурный блок (впервые для трансформера Dell) и увеличенное количество проводных интерфейсов подключения.

Новый ноутбук Dell Inspiron 7000 поступит в продажу в мае 2019 года. Тогда же будут оглашены подробные технические характеристики и цены новинки.